Galatasaray'da beklenen Mauro Icardi kararı verildi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Mauro Icardi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 15:11

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği merak konusu olan Arjantinli golcü Mauro Icardi için kararını verdi.

Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, iç transferde de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi için kararını verdi.

Beinsports'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli forvet ile kısa süre içinde bir araya gelerek 6-7 milyon euro arasında bir yıllık ücret üzerinden anlaşma sağlamaya çalışacak.

Tecrübeli oyuncunun 1+1 yıllık kontrat teklifine olumlu baktığı belirtildi.

TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren Arjantinli yıldız, Kasımpaşa'ya attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 60'a yükseltmiş ve Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını almıştı.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bugüne dek tüm kulvarlarda 110 resmi maça çıkan Icardi, 70 gol atıp 22 de asist üreterek toplamda 92 gole doğrudan katkı sağladı.

