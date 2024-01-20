Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sözleşme feshi ve Serie A'ya transfer...

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Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe'yi takibine devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için hummalı bir çalışma sürüyor. Orta sahaya Berkan Kutlu'yu geri getiren sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

Galatasaray'a sezon başında transfer olan ancak Leipzig ile yapılan anlaşma gereği opsiyon bedelinin devreye girmemesi için bir süredir forma giyemeyen Angelino için flaş bir gelişme yaşandı.

TEMSİLCİSİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI





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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İspanyol futbolcunun temsilcisi, İtalya Ligi Serie A'dan üç takımla resmi transfer görüşmelerine başladı.

Angelino'nun kendisine kulüp bulması durumunda Leipzig'in, Galatasaray ile olan anlaşmayı feshedeceği ve ayrılığa izin vereceği kaydedildi.

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcunun kiralama bedelinde de indirim yapılacağı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıkan Angelino, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.