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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sözleşme feshi ve Serie A'ya transfer...

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#GALATASARAY#Angelino#TRANSFER
Galatasarayda beklenen ayrılık gerçekleşiyor Sözleşme feshi ve Serie Aya transfer...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 14:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de de zirve takibini sürdürüyor. Sarı - kırmızılılarda ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken, ayrılacak olan oyuncular da merak ediliyordu. Bir süredir forma şansı verilmeyen Angelino için sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe'yi takibine devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için hummalı bir çalışma sürüyor. Orta sahaya Berkan Kutlu'yu geri getiren sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

Galatasarayda beklenen ayrılık gerçekleşiyor Sözleşme feshi ve Serie Aya transfer...

Galatasaray'a sezon başında transfer olan ancak Leipzig ile yapılan anlaşma gereği opsiyon bedelinin devreye girmemesi için bir süredir forma giyemeyen Angelino için flaş bir gelişme yaşandı.

TEMSİLCİSİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Galatasarayda beklenen ayrılık gerçekleşiyor Sözleşme feshi ve Serie Aya transfer...

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İspanyol futbolcunun temsilcisi, İtalya Ligi Serie A'dan üç takımla resmi transfer görüşmelerine başladı.

Angelino'nun kendisine kulüp bulması durumunda Leipzig'in, Galatasaray ile olan anlaşmayı feshedeceği ve ayrılığa izin vereceği kaydedildi.

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Öte yandan 27 yaşındaki futbolcunun kiralama bedelinde de indirim yapılacağı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıkan Angelino, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasarayda beklenen ayrılık gerçekleşiyor Sözleşme feshi ve Serie Aya transfer...

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#GALATASARAY#Angelino#TRANSFER

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