AA
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Galatasaray'da bayramlaşma töreni
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun olağan haftalık toplantısı Mustafa Cengiz'in başkanlığında gerçekleştirildi.
Bayram öncesi gerçekleştirilen ve gündeme dair konuların ele alındığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.
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