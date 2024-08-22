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Galatasaray'da Batshuayi'den 338 saniyede iki gol!

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#Galatasaray#Batshuayi#Young Boys
Galatasarayda Batshuayiden 338 saniyede iki gol
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 07:00

Young Boys'a 3-2 kaybeden Galatasaray'da skor 2-0'ken ikinci yarıda kurtarıcı olarak oyuna giren Michy Batshuayi, saniyeler içinde görevini yaptı.

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Maçın 65.23’üncü dakikasında Jelert’in yerine oyuna giren Belçikalı oyuncu korner atışından gelen topta 65.58’inci dakikada topu kale çizgisinden ağlara yolladığında oyuna girdikten sonra henüz 35 saniye geride kalmıştı. Batshuayi 71.01’inci dakikada bir kez daha fileleri havalandırırken, 338 saniyede iki gol birden atmış oldu.

Young Boys filelerine böylece iki gol gönderen Michy Batshuayi, Milan Baros’tan (Ağustos 2010; Karpaty Lviv) bu yana oyuna sonradan girdiği Avrupa kupası maçında duble yapan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu.

Ligde Hatay maçında da sonradan oyuna girdikten sonra golünü atan sarı kırmızılı futbolcu, Galatasaray’daki gol sayısını da 3’e çıkardı.

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#Galatasaray#Batshuayi#Young Boys

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