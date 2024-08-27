Galatasaray'da Batshuayi ve Icardi aynı anda oynar mı? Young Boys'un rövanş planı ne? İstatistikler, iddaa oranları...

Haberin Devamı

İlandır

GALATASARAY

Bern'deki ilk ayakta Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı da kaybetti.

Tecrübeli stoper rövanşta cezası nedeniyle (kırmızı kart) oynamayacak.

Davinson Sanchez hâlâ sakat; savunmanın ortasında "Kaan Ayhan & Victor Nelsson" ikilisini izleyeceğiz.

Skor 2-0'ken kenara gelen Fernando Muslera hazır durumda, rövanşta eldivenler bir kez daha Uruguaylı file bekçisinde olacak.

Skoru 2-0'dan 2-2'ye getiren Michy Batshuayi için TD Okan Buruk; "Kararı maç saati vereceğiz..." dedi.

Kulübe yakın bazı kaynaklar, Belçikalı golcü ile Mauro Icardi'nin aynı anda ilk 11 başlayabileceğini düşünüyor.

Böyle bir ihtimal gerçekleşirse Dries Mertens yedek oturur; Batshuayi, Icardi'nin arkasındaki hücum gücü olarak oynar.

YOUNG BOYS

İlk maçı Joel Monteiro (2) ve Filip Ugrinic'in (pen.) golleriyle 3-2 kazanan Young Boys'ta ise Saidy Janko dışında göze çarpan bir eksik yok.

Haberin Devamı

Kastriot Imeri sakatlığı nedeniyle ilk maçta süre almamıştı; rövanş öncesi de son durumu belirsizliği korunuyor.

TD Patrick Rahmen ilk maçta Silvere Ganvoula ile maça başlamış, Cedric Itten'i kenardan getirmişti.

Ugrinic'in hücum partneri maç saati netleşecek.

Rahmen basın toplantısında; "Galatasaray'ı kaleden uzakta tutmak için bazı planlarımız var..." dedi.

İlk maç 18 faul yapan İsviçre temsilcisinin planı, daha çok faul yapmak olabilir mi?

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı son 11 maçın 10'u "KG VAR" oldu.

- Young Boys'un Avrupa'da oynadığı son 9 maçın 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

- Maçın Norveçli hakemi Espen Eskas geçen sezon 20 karşılaşma yönetmişti. (69 sarı kart - 1 kırmızı kart - 4 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%33'lük kesim sarı-kırmızılı ekibin Aslantepe'de (90 dakika içinde) kazanan tarafta olmasını bekliyor...

Haberin Devamı

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Hemen Misli'de iddaa oyna, Yüksek oranlarla her gün Şampiyon gibi kazan!