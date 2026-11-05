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Galatasaray'da Batrakov harekâtı: Serbest kalma bedeli değişiyor, maaşına zam yolda!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Aleksey Batrakov
Galatasarayda Batrakov harekâtı: Serbest kalma bedeli değişiyor, maaşına zam yolda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 12:55

Galatasaray, sezon başında kadroya katılan ve kısa süre içinde sergilediği performansla taraftarın gözbebeği haline gelen Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un sözleşmesinde yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini yukarı çekmek için harekete geçti. İşte detaylar...

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 maçta 4 gol atan Aleksey Batrakov’u kadrosunda tutmak için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı yönetimin, genç futbolcunun maaşına zam yaparak sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini yükseltmeyi planladığı belirtildi.

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MAAŞINA YÜZDE 100'E YAKIN ZAM YOLDA!

21 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif edilmesi gündemde. Batrakov’un yıllık 3 milyon 250 bin euro olan maaşının 6 milyon euroya yükseltilmesi planlanıyor.

Galatasarayda Batrakov harekâtı: Serbest kalma bedeli değişiyor, maaşına zam yolda

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EUROYA ÇIKARTILACAK!

Sarı-kırmızılıların yeni sözleşmeyle birlikte Rus orta sahanın sözleşmesindeki serbest kalma bedelini de 100 milyon euro seviyesine çıkarmayı hedeflediği öne sürüldü.

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Galatasaray'ın kısa süre içinde oyuncunun menajeriyle masaya oturacağı ifade edildi.

Galatasarayda Batrakov harekâtı: Serbest kalma bedeli değişiyor, maaşına zam yolda

25 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Batrakov, bu sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan elde edilecek kârdan yüzde 15 pay karşılığında Lokomotiv Moskova’dan transfer edilmişti.

Galatasarayda Batrakov harekâtı: Serbest kalma bedeli değişiyor, maaşına zam yolda

DEVLER TAKİPTE

Barcelona, PSG, Chelsea ve Liverpool’un da başarılı futbolcuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

Galatasarayda Batrakov harekâtı: Serbest kalma bedeli değişiyor, maaşına zam yolda

12 MAÇTA 8 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Galatasaray formasıyla bugüne dek 12 resmi maçta görev yapan 21 yaşındaki genç on numara, 5 gol atıp 3 de asist üreterek toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Aleksey Batrakov

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