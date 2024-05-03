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Galatasaray'da başkanlık seçimi! Süheyl Batum, yönetim kurulu listesini teslim etti

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#Galatasaray#Süheyl Batum#Süper Lig
Galatasarayda başkanlık seçimi Süheyl Batum, yönetim kurulu listesini teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 19:27

Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu açıklayan Süheyl Batum, yönetim kurulu listesini teslim etti.

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Galatasaray’da 25 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan Süheyl Batum, yönetim kurulu listesini teslim etti.

Galatasaray Kulübü’nde 25 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul için Süheyl Batum başkan adaylığını açıkladı. Mevcut başkan Dursun Özbek’e rakip olacak Batum, yönetim kurulunda yer alacak isimleri Divan Kurulu’na iletti. Batum’un asil ve yedek listesinde yer alan isimler şu şekilde: "Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Murat Karaman, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Sibel Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt"

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#Galatasaray#Süheyl Batum#Süper Lig

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