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Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman? Tarih belli oldu

#Galatasaray#Seçim#Başkanlık Seçimi
Galatasarayda başkanlık seçimi ne zaman Tarih belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi ibra edilmemesi sonrası tüzük gereği seçime gidilecek. Peki, Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman?

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Galatasaray Spor Kulübü’nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı. İşte, Galatasaray'da başkanlık seçimi hakkında son bilgiler...

Tüzüğün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulunun bugün aldığı karar neticesinde “Olağanüstü Seçimli Genel kurul Toplantısı” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması ile başlayacak toplantıda daha sonra seçimlere geçilecek. Kulüp başkanı, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sicil kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

 

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#Galatasaray#Seçim#Başkanlık Seçimi

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