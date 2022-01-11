Galatasaray'da Başkan Elmas, Domenec Torrent'i resmen duyurdu! Yardımcısı Türk olacak...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeni hocayı resmen duyurduGalatasaray Başkanı Burak Elmas yeni hocayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Uzmanlar uyardı: 1 dakikada zarar dönebilir... Bu arsalara milyon dolarlar harcanıyorUzmanlar uyardı: 1 dakikada zarar dönebilir... Bu arsalara milyon dolarlar harcanıyor#Metaverse
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Bu da Amerika’nın Pisa Kulesi: Her geçen an yere gömülüyorBu da Amerika’nın Pisa Kulesi: Her geçen an yere gömülüyor #ABD
Mahkemeden kötü haber... Cezası kesinleştiMahkemeden kötü haber... Cezası kesinleşti!#SILA
Caninin ifadesi ortaya çıktı Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştüCaninin ifadesi ortaya çıktı! Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü#Dilara Yıldız
Korku mahallesindeki en ünlü ev satıldı'Korku mahallesi'ndeki en ünlü ev satıldı#Elm Sokağında Kabus
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Başkan Elmas, Domenec Torrent'i resmen duyurdu! Yardımcısı Türk olacak...

#Domenec Torrent#Galatasaray#Burak Elmas
Galatasarayda Başkan Elmas, Domenec Torrenti resmen duyurdu Yardımcısı Türk olacak...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in yerine İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıklarken Türk yardımcı antrenör düşündüklerini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Haberin Devamı

Fatih Terim'le yollarını ayırdıktan sonra Domenec Torrent'le anlaşmaya varan Galatasaray, İspanyol teknik adamı İstanbul'a getiriyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktör konusu netlik kazandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Domenec Torrent'le anlaşmaya vardıklarını açıklarken İspanyol çalıştırıcının bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

Başkan Burak Elmas, Domenec Torrent'i ilk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olarak düşündüklerini ancak daha sonra teknik direktörlük için anlaştıklarını söyledi.

Domenec Torrent'in yardımcısı olarak Türk antrenör düşündüklerini kaydeden Burak Elmas, "Türk yardımcı düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var, anlaşınca bunları açıklayacağız." dedi. 

Gözden Kaçmasın

Galatasaray Başkanı Burak Elmastan Domenec Torrent ve Fatih Terim açıklamasıGalatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Domenec Torrent ve Fatih Terim açıklaması! Haberi görüntüle

Domenec Torrent'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Haberin Devamı

Pep Guardiola ile birlikte Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de çalışan Torrent'in 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

2020'den bu yana bir takım çalıştırmayan Torrent, New Yok City ve Flamengo takımlarının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

GENÇ YAŞINDA ANTRENÖRLÜĞE BAŞLADI

Tam adı Domenec Torrent Font olan tecrübeli futbol adamı, 14 Temmuz 1962 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Katalan ekipleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta kısa süre futbol oynayan Torrent, 27 yaşında kramponlarını astı ve antrenörlüğe adım attı. Çeşitli eğitimleri almasının ardından Palafrugell'de 6, Palamos ve Girona'da 1 yıl teknik direktörlük yapan İspanyol futbol adamı, 2007 yılında Barcelona'nın yolunu tuttu, Katalan devinde Guardiola ile birlikte çalışmaya başladı.

BARÇA İLE BAŞARIDAN BAŞARIYA 

Temmuz 2008'de Guardiola, A takımın başına geçerken Torrent de ekibin içerisinde yer aldı. Barcelona'daki 4 sezonunda 3 lig, 3 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası, 2 Avrupa Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 Kral Kupası ile toplam 13 kupa kazanan Josep Guardiola, kulüp tarihinin en büyük başarılara ve rekorlara sahip olduğu bir döneme imza attı.

GUARDIOLA İLE ALMANYA MACERASI

Haberin Devamı

Barça'nın Avrupa'yı salladığı dönemde Guardiola'nın yardımcısı olan Torrent, İspanyol teknik adamın 1 sezon takım çalıştırmamasına rağmen ayrılmadı. Guardiola, Temmuz 2013'te Bayern'in başına geçerken yardımcısı Torrent de Almanya'nın yolunu tuttu.

2018'DE KENDİ YOLUNU SEÇTİ

Guardiola ile birlikte Bavyera ekibinde 3 başarılı yıl geçiren Torrent'in dünyaca ünlü teknik adam ile çıktığı yolda bir sonraki durak Manchester City oldu. 2016/2018 yılları arasında City'de Guardiola'nın yardımcılığını yakan Domenec Torrent, İngiliz ekibinden ayrılma kararı aldı.

Haziran 2018'de New York City'nin başına geçen ve burada 60 maça çıkan Torrent, 29 galibiyet, 14 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı, 1.68 puan ortalaması yakaladı.

Haberin Devamı

NEW YORK CITY'DEN SONRA FLAMENGO'NUN BAŞINA GEÇTİ

Kasım 2019'da Amerika defterini kapatan İspanyol futbol adamı, Temmuz 2020'de Güney Amerika'ya yelken açtı ve Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'nun başına geçti.

BREZİLYA'DA YALNIZCA 3 AY 

Torrent yönetimindeki Flamengo, 26 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Flamengo'nun evinde Sao Paulo'ya 4-1, deplasmanda Atletico Mineiro'ya 4-0 kaybetmesi sonrası görevden alınan 59 yaşındaki teknik direktör, 3 ay geçirdiği Flamengo'da 1.92 puan ortalaması yakaladı.

Kasım 2020'den beri herhangi bir takım çalıştırmayan Domenec Torrent, UEFA Pro Lisans sahibi. İspanyol futbol adamının ağırlıklı olarak tercih ettiği sistem ise 4-2-3-1.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Domenec Torrent#Galatasaray#Burak Elmas

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi