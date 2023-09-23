Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten taraftara çağrı!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kopenhag maçındaki protestolar için taraftarlara çağrıda bulundu. Özbek dün imzalanan sponsorluk anlaşmasında gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken şunları söyledi:

5 DAKiKA OLSA YENERDiK

· “Çarşamba günü ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıktık. Buralara bu futbolcu kardeşlerimizle geldik. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, lütfen bu kardeşlerimize son düdüğe kadar destek olun onları alkışlayın. 5 dakika daha olsa, Kopenhag’ı yenerdik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray’a çok yakışıyor. Bu takımın bu arenada olması harika, taraftarların bu keyfi yaşamasını istiyoruz.”

GRABARA MASADA

· Sarı kırmızılıların başkanı, Grabara’nın G. Saray ile ilgili paylaşımları için UEFA’ya gidip gitmeyecekleri için de “Kopenhag kalecisi Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz” diye konuştu.

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MONTELLA iYi SEÇiM

· Dursun Özbek, Milli Takım’da teknik adam değişikliği ile ilgili de “Montella geldi. Konu TFF’nin inisiyatifinde. Yaptıkları seçimin en iyisi olduğunu düşünüyorum. İnşallah kupalara katılırız” dedi.