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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten taraftara çağrı!

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Kopenhag
Galatasarayda başkan Dursun Özbekten taraftara çağrı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kopenhag maçındaki prostestolar için taraftara çağrıda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kopenhag maçındaki protestolar için taraftarlara çağrıda bulundu. Özbek dün imzalanan sponsorluk anlaşmasında gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken şunları söyledi:

5 DAKiKA OLSA YENERDiK

· “Çarşamba günü ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıktık. Buralara bu futbolcu kardeşlerimizle geldik. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, lütfen bu kardeşlerimize son düdüğe kadar destek olun onları alkışlayın. 5 dakika daha olsa, Kopenhag’ı yenerdik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray’a çok yakışıyor. Bu takımın bu arenada olması harika, taraftarların bu keyfi yaşamasını istiyoruz.”

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GRABARA MASADA

· Sarı kırmızılıların başkanı, Grabara’nın G. Saray ile ilgili paylaşımları için UEFA’ya gidip gitmeyecekleri için de “Kopenhag kalecisi Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz” diye konuştu.

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MONTELLA iYi SEÇiM

· Dursun Özbek, Milli Takım’da teknik adam değişikliği ile ilgili de “Montella geldi. Konu TFF’nin inisiyatifinde. Yaptıkları seçimin en iyisi olduğunu düşünüyorum. İnşallah kupalara katılırız” dedi.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Kopenhag

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