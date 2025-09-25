Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten Liverpool maçı mesajı!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın 2025-26 sezonu formalarının lansmanının gerçekleştirildiği Galatasaray Adası'nda başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

Çetin bir sezona giriyoruz. Dolayısıyla hem taraftarlarımızın hem de sponsorlarımızın bize verecekleri desteğin büyük bir önemi var. Bu desteğin büyüyerek devam etmesini istiyorum.

KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Alanyaspor maçında da, Liverpool maçında da Galatasaray, her zaman olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkacak.

LIVERPOOL MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Süper Lig'de 7'de 7 yaparak şampiyonluk yolunda bütün gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Liverpool maçı da bizim için çok önemli. Salı akşamı camiamıza güzel bir galibiyeti hediye etmek istiyoruz