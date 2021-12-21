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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan Rezan Epözdemir talimatı! "Yönetim katına almayın"

#Galatasaray#Burak Elmas#Rezan Epözdemir
Galatasarayda Başkan Burak Elmastan Rezan Epözdemir talimatı Yönetim katına almayın
Ali Naci Küçük

Sarı kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen başkan yardımcısı için Başkan Burak Elmas’tan talimat geldi. Önce istifa ettiğini açıklayıp sonrasında “Sportif AŞ’den ayrıldım, yönetimde göreve devam edeceğim” diyen Rezan Epözdemir yarınki toplantıya katılmak istese dahi içeri giremeyecek. Epözdemir’in konuyu hukuki boyutlara taşıyıp taşımayacağı ise büyük bir soru işareti...

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Şampiyonluk yarışında 18 puan geride kalan G.Saray’da yönetim krizi tırmanıyor. Geçen salı yönetim kurulu toplantısındaki fikir ayrılığı ve tartışmalar istifa krizine neden olurken tansiyon giderek yükseliyor! Genel Sekreter Köksal Ünlü’nün istifasının ardından başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, Sportif AŞ’deki görevlerini bıraktığını belirtip “Toplantılara gireceğim. Yönetimdeki görevlerimden istifa etmeyeceğim” demişti.

Yerine yeni isimler atandı

Ancak kulüp içindeki tepki sonrası başkan Burak Elmas, Epözdemir’in sözlü ve yayın organlarına yaptığı açıklama sonucunda istifasını devreye soktu ve resmi açıklama ile yönetimdeki görevlerinden alındığı duyuruldu. Hatta Epözdemir ile Ünlü yerine yönetim kurulu üyeliğine de Reha Keskin ile Ozan Şener’in getirildiği açıklandı. Cumartesi günü ise erken saatlerde Elmas ve idarecilerin kararı ile Rezan Epözdemir’in ‘Yönetim katına girmemesi’ talimatı verildi.

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Epözdemir’in hamlesi ne olacak?

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Çarşamba günkü yönetim kurulu toplantısına Rezan Epözdemir katılım göstermesi halinde alınmayacak. Epözdemir’in bu talimat sonrasında olayı hukuki boyutlara taşıyıp taşımayacağı ise soru işareti... Başkan Yardımcısı Bikem Kanık da Epözdemir’e sosyal medyadan ‘Baba’ Gündüz Kılıç’ın sözleri ile mesaj gönderdi: “Galatasaray şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez. G.Saray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır.”

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