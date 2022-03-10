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Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Barcelona maçı yorumu!

#Galatasaray#Burak Elmas#Barcelona
Galatasarayda başkan Burak Elmastan Barcelona maçı yorumu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi rakip kulüp başkan Joan Laporta ile yemekte biraraya geldi ve sonrasında açıklamalar yaptı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları;

Barcelona bizim gibi özel bir kulüp. İki kulübün de çok köklü tarihi var. Çok güzel bir yemek oldu. Umarım bu akşam da çok güzel bir maç olur. Sonunda da kazanan biz oluruz.

DAHA İYİ TANIMA FIRSATI BULDULAR

Galatasaray'ın tarihini Barcelonalılar'a anlattık. Onların mottosu 'Bir kulüpten fazlası'; Galatasaray'ın da bir kulüpten çok daha fazlası olduğunu, bir kültür yuvası olduğunu anlattık. Daha iyi tanıma fırsatı buldular.

BEKLENTİMİZ KAZANMAK

Heyecanlıyız. İnşallah iyi bir maç olur. Ekibimiz güzelce hazırlandı. Her şeyin iyisi olur. Beklentimiz Galatasaray'ın hep kazanması; başka bir beklentimiz yok.

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MAÇA DAİR KONUŞTUK

Maça dair konuştuk. Sohbet ettik. Birbirimize başarılar diledik. Onlar da yeni bir yapılanma içerisinde.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Barcelona

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