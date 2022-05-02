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Galatasaray'da başkan Burak Elmas yönetim kurulunu olağanüstü topluyor! Seçim tarihi...

#Galatasaray#Burak Elmas#Olağanüstü Seçim
Galatasarayda başkan Burak Elmas yönetim kurulunu olağanüstü topluyor Seçim tarihi...
Ali Naci Küçük

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, mahkemenin seçimi iptal etmesinin ardından yeni tarih belirlemek için ilk somut adımı attı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstinaf Mahkemesi'nin genel kurula tedbir koyma kararı sonrası seçimin iptal olmasının ardından yeni seçim tarihi için çalışmalara başladı.

30 Nisan'da düzenlenen Divan Kurulu toplantısına katılmayan ve başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu olmak üzere kulüp üyelerinin tepkisini alan Elmas, toplantıya katılmama nedenini açıklamıştı.

Elmas açıklamasında, "Bugünkü toplantıya katılmamamız, olağanüstü bir karardır. Aynen toplantının olduğu gibi. Bugünkü toplantıda geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, yüzleri kızarmadan, hiç utanmadan çıkıp Galatasaray Başkanı'na hakaret eden disiplinlik en az 4-5 konuşma var." demişti.

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Galatasaray Başkanı ayrıca, "04-11 Haziran'da seçim olması için Pazartesi günü karar alacağız." diyerek seçim tarihi için net ifadeler kullanmıştı.

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Bu gelişmelerin ardından Burak Elmas, seçim takvimini belirlemek adına bugün saat 20:00’de Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısı kararı aldı.

İstanbul’da olmayan yöneticiler bu kritik toplantıya ‘zoom’ üzerinden katılacak.

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