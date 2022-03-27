Galatasaray'da başkan Burak Elmas döneminde yapılan sözleşmelerin detayları duyuruldu!

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Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, başkan Burak Elmas döneminde futbolcularla yapılan sözleşmelerin detayları açıklandı. Öne çıkan notlar şöyle:

6 FUTBOLCU SÖZLEŞME YENİLEDİ

Ücretleri açıklanan 13 yeni futbolcunun 5’ini (Patrick Van Aanholt, İnaki Pena, Eric Pulgar, Bafetimbi Gomis, Semih Kaya) bedelsiz olarak alan sarı kırmızılılar, diğerlerinin bonservis ve kira bedelleri için Euro bazında toplam 25 milyon ödedi. 6 oyuncunun da (Emre Akbaba, Arda Turan, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Çipe) sözleşmeleri uzatıldı.

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950 BİN İMZA, 750 BİN MENAJER

Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen futbolculardan Patrick Van Aanholt’un menajerine 750 bin Euro komisyon, kendisine de 950 bin Euro imza parası verildi. Bonservisi için Alanyaspor’a 4 milyon Euro ödenen Berkan Kutlu’nun menajeri de bu transferden 4 milyon TL aldı.

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GOMIS'TEN SONRA VAN AANHOLT

Ara transferde bonservis bedelsiz olarak yeniden kadroya dahil edilen Bafetimbi Gomis’e bu sezonun sonuna dek 750 bin Euro, gelecek sezonun tamamında 1.75 milyon Euro verilecek. Geçtiğimiz yaz alınan futbolcular içinde en yüksek ücret alan isim ise Patrick Van Aanholt (950 bin Euro).

BARIŞ ALPER 21 MİLYON TL

Victor Nelsson, 7 milyon Euro’luk bonservisiyle en pahalı futbolcu olurken, Alexandru Cicaldau 6.5, Berkan Kutlu 4, Olimpiu Morutan 3.5, Sacha Boey 1.15 milyon Euro’ya, Barış Alper de 21 milyon TL’ye satın alındı. Ayrıca, Mustafa Muhammed’in sözleşmesindeki opsiyon kullanılarak, 4 milyon dolar karşılığı bonservisi alındı.