Galatasaray'da başkan adayları ile bayram sohbeti! 'Fatih Terim ile görüştüm...'

ADAYLAR İLE 3 SORU 3 CEVAP

1) Galatasaray Kulübü’nün en önemli ve ilk sırada çözmesi gereken problemi nedir?

2) Çözüm için nasıl bir çalışma yaptınız ve ekibinizle birlikte ürettiğiniz formülünüz nedir?

3) Futbol takımında bir gençleşme ve değişim yaşanacak mı? Bankalar Birliği anlaşması ile birlikte kadro maliyetinin yüzde 30 azalması gerektiği gündemde. Bunun için planlarınız neler?

METİN ÖZTÜRK

"ÖNCE EKONOMİK YANGINI SÖNDÜRECEĞİZ, SONRA 2 MİLYAR BORÇTAN KURTULACAĞIZ"

1) Acil çözülmesi gereken problemimiz borçlardır. G.Saray’ın yaklaşık 2 milyar lira borç alacak farkı var. Göreve geldiğimiz gün bizi bekleyen acil 200 milyon liralık bir ödeme var. Bu ödemeleri gerçekleştirecek hazırlıklarımızı tamamladık. Kısacası sadece plan ve program önerileriyle yönetime talip değiliz. Önce yangını söndürüp, sonra uzun vadeli planımız ile 2 milyar liralık borçtan kurtulacağız.

"GALATASARAY HER YERDE ÜST DÜZEYDE TEMSİL EDİLMELİ"

Son yıllarda birçok platformda etkimiz kalmamış durumda. G.Saray markası her platformda, her kurumda ve her yapıda en üst düzeyde temsil edilmelidir. Koltuk ve pozisyondan değil. G.Saray’ın haklarını koruyan, gücünü ortaya koyan bir temsilden söz ediyorum. 30 milyon taraftarı olan bir kulüp gücünü bir araya getirdiği takdirde aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Kısacası borçlar ve camia içinde bütünlük sağlamak öncelikli konularımız arasındadır.

"FUTBOLUN GELİRİ ARTIK AMATÖRE GİTMEYECEK, SPONSORLARIMIZ HAZIR"

2) Göreve geldiğimiz an yapılması gereken ödemelerini kasa kolaylığı ile çözeceğiz. Bizim asıl planımız G.Saray’ı banka borçları ve faiz yükünden kurtarmak. Kendi şahsi gücümüzle derneğe faizsiz borç vererek Kemerburgaz’ın tamamını değil ama ilk etapta 4 antrenman sahasını 8 ay gibi bir sürede yapacağız. Emlak Konut anlaşması sayesinde Florya’dan elde edilecek gelirle banka borçlarının büyük bir kısmını da kapatacağız. Son 10 yılda futbol dışı branşlara harcama 200 milyon doları buldu. Biz su sporları dahil bütün amatör branşların sponsorlarını hazırladık. Artık futbolun geliri amatöre branşlara gitmeyecek.

"KÜÇÜLMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

3) G.saray çok büyük bir kulüp. Galatasaray taraftarının takımlarında en kaliteli oyuncuları görmek istemesi kadar doğal bir şey yok. Ancak biz pahalı ve yaşı yüksek oyuncu transferlerini değil, Marcao gibi Mohamed gibi başarıya aç ve genç transferlere yöneleceğiz.

Scout ekibi bu anlamda çok önemli bir işleve sahip olacak. Tabii ki para harcayacağız. Ancak potansiyeli olan yıldız adaylarına. Her sene şampiyonluğa adayız. Ancak her sene Şampiyonlar Ligi gelirini garanti görmemek ve bütçe planlamasını buna göre yapmak lazım. Küçülmek söz konusu bile değil.

IŞIN ÇELEBİ

"BEN YERİNE 'BİZ' KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN GEÇERLİ KILMAMIZ GEREK"

1) Yeniden birlik ile beraberliğin sağlanması ve ortak aklın oluşturulması. ‘Ben’ yerine ‘biz’ kültürünün geçerli kılınması. Bence Galatasaray Kulübü’nde öncelikle bunun gerçekleştirilmesi şart. Bununla birlikte ve aynı anda finansman ile para sorununu çözmemiz gerekiyor.

"KADROM GENÇ VE HEPSİ ALANLARINDA UZMAN"

Bizim bu konudaki deneyimimiz herkesçe malum. Daha önemlisi; projelerimiz hazır. Galatasaray’ı yönetmeye aday olan ekibim genç bir kadro; hepsi konusunun uzmanları. Üstelik yönetimde başarılı olacağını bildiğim kadınlar, takımımın en önemli artısı konumunda. Uzmanlığın ve enerjinin harmanlandığı ekibimizle bu hedeflere ulaşacağız.

"SONUÇ ODAKLI DENEYİMLERİMİZ VE BİLGİ BİRİKİMİMİZ EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ"

2) Büyük bir bilgi birikimimiz, başarılı ve sonuç odaklı deneyimlerimiz var. Yönetimimizde yer alan değerli arkadaşlarımızla yurt içi, Körfez ve Avrupa ülkeleri için çalışma ekipleri oluşturduk bile. Ne yapacağımızı, nereden başlayacağımızı iyi biliyoruz. Kısa vadeli problemleri çözerken orta ve uzun vadeli bir stratejik planlarımız da hazır. Kendimize güveniyoruz.

GALATASARAY YENİ FUTBOL DÜZENİNE ADAPTE OLACAK"

3) Futbolda başarı bizim yönetimimizin en önem verdiği konu. Kulüp başarısı ve finansman gücü iç içe geçmiş kavramlardır. Bu arada Fatih Terim hocamız ile olumlu ve pozitif bir görüşme yaptığımızı belirtmek isterim. İlişkilerimiz gayet iyidir.

Dünya futbolunda hızlı bir değişim yaşanıyor. Sistemler değişiyor. Almanya’da dijitalleşmenin ve bilimin etkisiyle yeni bir anlayış ön plana çıktı. Galatasarayımız’ın bu yeni futbol düzenine adapte edilmesini sağlayacağız.

Tüm spor dallarında altyapı ve genç takımlar çok önemli hale geldi. Biz bu nedenle altyapı ve genç takımlar için farklı bir bütçe ayıracağız ve bu alanları kurumsallaştıracağız. Bankalar Birliği anlaşmasını yeniden incelememiz ve gözden geçirmemiz gerekiyor bence. Ayrıca Kurumsal Dönüşüm Ofisi kurmak, Dijital Dönüşüm Ofisini çalıştırmak, geleceğin gelir kaynaklarını oluşturmak amacıyla uzman bir çalışma grubu kuracağız.

EŞREF HAMAMCIOĞLU

"AYRIŞMAYI BİTİRİP İDARİ-MALİ DENGE SAĞLANMALI"

1) Üyeler arasındaki ayrışmaya son vererek, en uygun insan kaynağı ile mali ve idari dengenin sağlanmasıdır. Bunun için de ciddi, dirayetli, kucaklayıcı bir yönetim desteklenmelidir. Bir an önce sportif başarıya bağlı olmayan gelir kaynakları yaratılmalı ve bunun içinde kulüp içinden ‘değerler potansiyeli’ ortaya çıkarılarak gelire dönüştürülmelidir. Öte yandan, gider kalemlerinde özellikle futbol ve idari konularda maliyetler düşürülmelidir. Ancak bu şekilde borç stoku yönetilebilir hale gelecektir.

"DİSİPLİNLİ BÜTÇE ŞART"

2) Gerçekçi çözümler ile disiplinli bütçe yönetimi, liyakata göre tanımlanmış bir icra kurulu, sadece sportif başarıya bağlı olmayan gelirler yaratan iş modelleri. Stratejimiz tüm büyük kulüplerde uygulanan 'dijital dönüşüm'dür.

"YILDIZ İHRAÇ EDEN GALATASARAY"

3) Altyapıya öncelik verilerek kendi kaynaklarımızdan sporcu sağlamamız şart. G.Saray artık yıldız transfer eden değil, yıldız ihraç eden bir kulüp olmalı. Popülist politikalar ekonomik dengeyi yok etmekte. Tüm kulüplerin kurtuluşu bu yaklaşımdadır. Aynı zamanda G.Saray’ın kadro maliyetinin yüzde 30 azalması gerektiği gündemde Bankalar Birliği anlaşması gereği... Evet, Bankalar Birliği zaten yüzde 20'yi şart koşuyor ancak artan kur farkları ile bu oran yüzde 30’lara kadar çıkıyor. Sözleşme şartlarının taraflarca yeniden güncellenmesi zaruridir.

