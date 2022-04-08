Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk, listesini teslim etti! 'Borçları sıfırlamak istiyoruz'

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Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı olan Metin Öztürk, listesini teslim etti.

Metin Öztürk, Nef Stadyumu çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ekibimiz önceki seçime hazırlanan ekip. Çok fazla değişikliğimiz yok. Galatasaray'ın sorunları ağır, biliyoruz. Şu an iki aday var. İkisi de Galatasaray'ın içinde yıllarca olan isimler. 30 Nisan'da bu görev bize verilirse rahatlıkla altından kalkacağımızı eminim. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar. Bu işin en önemli konusu finans. Ekibimizin büyük bölümü iş adamı. Birkaç milyarlık şirketleri yönetiyorlar. Onları yönetemezseniz Galatasaray'ı yönetemezsiniz."

"Borçları sıfırlamak istiyoruz"

"Şu anda her sene şampiyon olsanız bile bu borçlar ödenmez. Markayı kullanarak yeni gelir kaynakları yaratmanız lazım. Her sene şampiyonluğun dışında iş adamı bakış açısıyla Galatasaray'ın gelirlerini çoğaltıp 9 yıllık Bankalar Birliği anlaşmasını sıfırlamak istiyoruz. Biz 2 yıl 1 aylık bir dönem için göreve geleceğiz. Takip eden dönemde de görev yapıp bu borcu kapatmak.Mayıs 2024 için tüm adaylar hazırlıklarını yapmaya başlasınlar. Bu rekabet bizi ve tüm Galatasaray'ı taze tutacaktır."

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"1 milyar TL lazım"

"600 milyon yetse iyi, bizim hesabımıza göre kasaya ilave 1 milyar TL koymamız lazım. Bu kasa kolaylığı diye algılanmasın, burada iş adamları var. Projelerle gelir yaratacağız. Kısa zamanda göreceksiniz, vaat değil iş yapacağız."

"Hocamız ve oyuncularımızla ilgili kararı sezon sonu vereceğiz"

"Galatasaray'da farklı gruplardan bahsedilir. Ekibimizin yarısı liseli, atkılılar var, iş adamları var. Listemize bakarsanız nasıl kucaklayıcı olarak geldiğimizi göreceksiniz. Futbol sezonu devam ediyor. Takımımızın amacı en iyi noktada sezonu bitirmek. Önümüzde önemli bir Fenerbahçe maçı var. Hoca ile ilgili diyecek bir şey yok. Profesyoneller çalışmaya devam ediyor. Hoca başarılıysa devam eder başarısızsa ayrılır. Biz de böyle olacağız. Futbolcularımızla olduğu gibi hocamızla da oturup konuşacağız. Bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil, yönetim kurulu olarak böyle bir karar verebiliriz."

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METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ

Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu.