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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

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Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çift kale taktik oyunu oynayan futbolcular, çalışmayı yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamladı.

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Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Galatasarayda Başakşehir hazırlıkları sürüyor

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