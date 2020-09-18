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GeriFutbol Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları ara vermeden başladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları ara vermeden başladı!

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Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları ara vermeden başladı!
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Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile 20 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Neftçi karşısında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Fatih Terim, Neftçi PFK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunduUEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu maçında Neftçi PFK’yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükselen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Diğer futbolcular ise çeşitli pas antrenmanları sonrası ana bölümde çift kale maç yaptı.

İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray son çalışmasını yarın akşam yapacak ve kampa girecek.

 

Galatasarayda Başakşehir hazırlıkları ara vermeden başladı

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