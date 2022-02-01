Galatasaray'da Bartuğ Elmaz izin gününde Marsilya'ya imza attı! Burak Elmas ikna edemedi...

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı kırmızılılarla ile yeni mukaveleye imza atmayan genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Altyapısından yetiştiği sarı kırmızılı takımın sözleşme yenileme talebini kabul etmeyen 18 yaşındaki futbolcu, takımın izinli olduğu günde imza atmak için özel uçakla Fransa’ya gitti.

Sezon sonunda Ligue 1 ekibine katılacak olan Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder’in de formasını giydiği yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2. MUSTAFA KAPI VAKASI

Galatasaray’da daha önce de kulübün altyapısından yetişen bir başka isim olan Mustafa Kapı da sözleşme uzatma tekliflerini reddedip kadro dışı kaldıktan sonra Fransız ekibi Lille ile sözleşme imzalamıştı.

Lille’de istediği şansı bulamayan genç oyuncu, devre arasında 3.5 yıllığına Adana Demirspor’a transfer oldu.

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BAŞKAN BURAK ELMAS ‘ŞAHSEN GÖRÜŞTÜM’ DEDi, iKNA EDEMEDi

G.Saray’da başkan Burak Elmas geçen ay basın mensupları ile yaptığı sohbette Bartuğ Elmaz’ın kalmasını istediğini şu sözlerle açıklamıştı: “Bartuğ ile ilgili ben ailesiyle ve menajeriyle şahsen görüştüm. Hocamızla görüştü. Biz Bartuğ’un Galatasaray’da kalmasını istiyoruz. Kendisi burasının bir parçası olmak istiyorsa, kendi tercihi olacak. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz.”