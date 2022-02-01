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Galatasaray'da Bartuğ Elmaz izin gününde Marsilya'ya imza attı! Burak Elmas ikna edemedi...

#Transfer#Galatasaray#Bartuğ Elmaz
Galatasarayda Bartuğ Elmaz izin gününde Marsilyaya imza attı Burak Elmas ikna edemedi...

G.Saray’ın sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen genç futbolcu, Fransa’yı seçti. A takıma çıkmasına rağmen sarı kırmızılılarda istediği kadar şans bulamayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu 2022-23 sezonunda geçerli olmak üzere Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Marsilya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı kırmızılılarla ile yeni mukaveleye imza atmayan genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Altyapısından yetiştiği sarı kırmızılı takımın sözleşme yenileme talebini kabul etmeyen 18 yaşındaki futbolcu, takımın izinli olduğu günde imza atmak için özel uçakla Fransa’ya gitti.

Sezon sonunda Ligue 1 ekibine katılacak olan Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder’in de formasını giydiği yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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2. MUSTAFA KAPI VAKASI

Galatasaray’da daha önce de kulübün altyapısından yetişen bir başka isim olan Mustafa Kapı da sözleşme uzatma tekliflerini reddedip kadro dışı kaldıktan sonra Fransız ekibi Lille ile sözleşme imzalamıştı.

Lille’de istediği şansı bulamayan genç oyuncu, devre arasında 3.5 yıllığına Adana Demirspor’a transfer oldu.

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BAŞKAN BURAK ELMAS ‘ŞAHSEN GÖRÜŞTÜM’ DEDi, iKNA EDEMEDi

G.Saray’da başkan Burak Elmas geçen ay basın mensupları ile yaptığı sohbette Bartuğ Elmaz’ın kalmasını istediğini şu sözlerle açıklamıştı: “Bartuğ ile ilgili ben ailesiyle ve menajeriyle şahsen görüştüm. Hocamızla görüştü. Biz Bartuğ’un Galatasaray’da kalmasını istiyoruz. Kendisi burasının bir parçası olmak istiyorsa, kendi tercihi olacak. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz.”

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#Transfer#Galatasaray#Bartuğ Elmaz

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