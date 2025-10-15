×
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sözleşme detayları ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 11:28

Yaz döneminde Galatasaray ile transfer sürecinde zorlanan Barış Alper Yılmaz, yönetimin sunduğu yeni kontratla yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Sözleşmedeki detaylar ve rakamlar ise dikkat çekiyor.

Yaz aylarında Galatasaray ile transfer görüşmelerinde sıkıntı yaşayan Barış Alper Yılmaz, yönetimin teklif ettiği yeni sözleşmeyle takımda kalmaya devam ediyor. Kontratın detayları ve maddeleri ise gündemde.

6 MİLYON EURO

NEOM transferi yattığı dönemde Galatasaray’a tavır koyan, ardından uzun bir yazılı açıklamayla özür dilemese de artık takımına konsantre olacağını açıklayan Barış Alper Yılmaz’ın flaş bir anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı. İddiaya göre 25 yaşındaki futbolcunun TFF’ye gönderilen tek tip kontratında tam 6 milyon Euro’luk bir yükümlülük söz konusu. Bunun 3 milyon Euro’su garanti ücret; 500 bin Euro sadakat bonusu var; 10 maç oynarsa 1 milyon Euro, 20 maç oynarsa 2 milyon Euro’yu geçmeyecek şekilde ekstra bonus ve 20 gol katkısına da maksimum 500 bin Euro’luk bir anlaşma yapıldığı belirtiliyor.

40 MİLYON DOLAR'I REDDETMİŞLERDİ

Galatasaray Yönetimi, Suudi Arabistan takımı NEOM SC’den gelen 40 milyon Dolar’lık teklifi geri çevirmiş ve Keçiörengücü’ne verilmesi gereken yüzde 20’lik pay haricinde 50 milyon Dolar talep etmişti. Aynı kulüp Barış’a da senelik 10 milyon Dolar önerince, Galatasaray Yönetimi de sözleşmeyi yenilemek zorunda kaldı. Başkan Dursun Özbek de Barış’ın sözleşmesini yeni tadil ettiklerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

