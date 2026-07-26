Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan transfer açıklaması: 'Bir teklif gelirse kulübümle birlikte değerlendiririz!'

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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında TRT Spor’a açıklamalarda bulundu:

"Mutluyum, gururluyum. Hedeflerim var. Başta ailem olmak üzere böyle bir şey söylediler bana. Normalde futbolcular sadece futbola odaklıdır. Zamanlarının olmadığını söylerler. Ben insanlara üniversiteyi de göstermek istedim. İkisinin beraber gidebildiğini gösterdim.

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"BU SENE ZOR BİR LİG OLACAK"

Kamp güzel geçiyor. Bu sene zor bir lig olacak. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. İyi hazırlanıyoruz, kazasız, belasız, sakatlıksız, en iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Uzun bir maraton olacak. Gayet iyiyiz, herhangi bir sorunumuz yok.

"UGOCHUKWU ÇOK ÇALIŞKAN BİRİSİ"

Ugochukwu çok çalışkan birisi. Bize çok faydalı olacaktır. Biz yeni gelen transferlere adaptasyon sürecinde yardımcı olmaya ve bu aile ortamını sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah bize faydalı olacaktır.

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"KAZANDIĞIM BAŞARILARIN HEPSİ OKAN BURUK SAYESİNDE OLDU"

Kazandığım başarıların hepsi Okan Buruk sayesinde oldu. Üzerimde gerçekten çok büyük bir emeği var. Ona teşekkür etmek istiyorum. Her oyuncuya dokunabiliyor. Hocamızla çok mutluyuz.

"ICARDİ BİR GALATASARAY EFSANESİDİR"

Mauro Icardi bir Galatasaray efsanesidir. Hem saha dışında hem saha içinde bana çok şey kattı. Galatasaray’a olan emeklerinden dolayı ona çok teşekkür etmek istiyorum.

"BU SENE GEÇEN SENENİN ÜSTÜNE ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde büyük işlere imza attığımızı düşünüyorum. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Orası bambaşka bir seviye. Bu sene geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz.

"BİR TEKLİF GELİRSE KULÜBÜMLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİRİZ"

Kulübümle sözleşmem devam ediyor. Transfer haberlerinin çıkması güzel ancak şu an tamamen kampa ve takıma odaklanmış durumdayım. Bir teklif gelirse kulübümle birlikte değerlendiririz.

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Eren Elmalı benim kardeşim gibi. Çok iyi anlaşıyoruz. Çok komik biri, kafamız da uyuşuyor. Makara oluyor. Tüm takımla ortamımız çok iyi. Dışarıdan pek belli olmasa da kendi aramızda çok keyif alıyoruz.

"CAN UZUN ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Can Uzun çok iyi bir oyuncu. Keşke benim elimde olsa, ben gelmesini isterim. Ama burada yönetimimiz doğru kararı verecektir.