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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan 4x4’lük başlangıç

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig
Galatasarayda Barış Alper Yılmazdan 4x4’lük başlangıç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 07:00

Barış Alper Yılmaz bu sezon Gaziantep FK’nın ağlarını da havalandırarak profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig maçında gol attı.

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Galatasaray’da 2024-25 sezonuna müthiş bir giriş yapan Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK ağlarını da havalandırarak profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig maçında gol attı. Sezonun açılış maçı olan Hatayspor mücadelesinde suskun kalan milli futbolcu sonrasında Konya, Adana Demir, Çaykur Rize ve Gaziantep karşılaşmalarında gol sevinci yaşamayı başardı.

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Süper Lig’de geçen sezon 37 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu ilk sevincini 20. haftada yaşarken attığı 6 golle kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmıştı. Barış Alper 2 gol daha atarsa kariyer rekorunu egale edecek. Barış Alper Yılmaz 90 dakikanın ardından da şunları söyledi: “Serimize devam ediyoruz, çok güzel bir ortamımız var. Mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun” derken Fenerbahçe derbisi için ise şunları söyledi: “Fenerbahçe derbisine odaklanacağız. Çok güzel bir derbi bizi bekliyor.”

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BARIŞ ALPER’iN 4 GOLÜ 8 KULÜBE BEDEL

Bodrum FK 4
Samsunspor 4
Alanyaspor 4
Hatayspor 4
Gaziantep FK 4
Çaykur Rize 3
Kayserispor 3
Trabzonspor 1

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig

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