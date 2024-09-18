Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan 4x4’lük başlangıç

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Galatasaray’da 2024-25 sezonuna müthiş bir giriş yapan Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK ağlarını da havalandırarak profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig maçında gol attı. Sezonun açılış maçı olan Hatayspor mücadelesinde suskun kalan milli futbolcu sonrasında Konya, Adana Demir, Çaykur Rize ve Gaziantep karşılaşmalarında gol sevinci yaşamayı başardı.

ÇOK GÜZEL BiR DERBi BiZLERi BEKLiYOR

Süper Lig’de geçen sezon 37 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu ilk sevincini 20. haftada yaşarken attığı 6 golle kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmıştı. Barış Alper 2 gol daha atarsa kariyer rekorunu egale edecek. Barış Alper Yılmaz 90 dakikanın ardından da şunları söyledi: “Serimize devam ediyoruz, çok güzel bir ortamımız var. Mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun” derken Fenerbahçe derbisi için ise şunları söyledi: “Fenerbahçe derbisine odaklanacağız. Çok güzel bir derbi bizi bekliyor.”

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BARIŞ ALPER’iN 4 GOLÜ 8 KULÜBE BEDEL

Bodrum FK 4

Samsunspor 4

Alanyaspor 4

Hatayspor 4

Gaziantep FK 4

Çaykur Rize 3

Kayserispor 3

Trabzonspor 1