Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Tesislerde görüntülendi

Galatasaray ile NEOM kulübünün anlaşamaması nedeniyle bir süredir sarı kırmızılılarda antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz’da yeni bir gelişme yaşandı.

Bilindiği üzere milli yıldız, bir süredir idmanlara çıkmıyordu.

OKAN BURUK KONUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullannmıştı:

“Barış Alper bizim için çok değerli, özel bir oyuncu. Benim onda emeğim çok. Onun da Galatasaray'da emeği çok. Burada büyük yanlış anlaşılma oluyor. Barış genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Ona doğru şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Hataları, yanlışlar oluyor ama kötü niyetli olmadığını biliyoruz. Bundan önceki iki maçta verdiği katkıları unutmuyoruz. Barış'la konuştuk. Bu süreci doğru şekilde yönetmeye çalıştık. Onun kafa karışıklığı var ama bunu takıma yansıtmaması gerekirdi. Yansıtırsa takıma zarar verecek. Onu buraya getiremeyek bunun da önünü kesmiş olduk. Ona sahip çıkmak gerekiyor.

Her insan hata yapar. Bunu bilerek ona yardımcı olmamız gerekiyor ama Barış bizim oyuncumuz. Geçen sene devre arasında teklif geldiğinde burada kaldı ve beraber şampiyon olduk. Onu geri kazanmamz gerekiyor. Galatasaray'a olan sevgisinden hiçbir şey eksilmedi. Barış'ı bir anda silmememiz, linç etmememiz gerekiyor. Biz bu dönemde oyuncu satmayı düşünmüyoruz.

Kadromuzu daha iyi duruma getirmek istiyoruz. Futbolun içinde bu tür satışlar var ama şu an kadromuzu korumak ve önemli takviyeler yapmak istiyoruz. Bugün kazanmamız önemliydi. Futbolcularımızın bu tür olaylardan etkilenmediğini de ortaya koyduk. Barış maç öncesi paylaşım da yaptı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar da diledi.”

BARIŞ ALPER’DEN YENİ ADIM

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Barış Alper Yılmaz, bugün (25 Ağustos Pazartesi) sarı kırmızılıların tesisinde antrenman gerçekleştirdi.

Barış’ın antrenman görüntüsü şu şekilde oldu: