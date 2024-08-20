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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Young Boys maçında...

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#GALATASARAY#Barış Alper Yılmaz#Young Boys
Galatasarayda Barış Alper Yılmaz şoku Young Boys maçında...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 11:39

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak. Sarı - kırmızılılarda yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz, kritik müsabaka öncesi rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.

İsviçre'de oynanacak olan ilk maç öncesi kamp kadrosunu açıklayan sarı - kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle listeye yazılmadığı açıklandı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek."

Transfer görüşmeleri yaptığı için Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giymek istemeyen Wilfried Zaha ile üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği için Konyaspor mücadelesinde son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn, İsviçre'ye götürüldü.

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Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Galatasarayda Barış Alper Yılmaz şoku Young Boys maçında...

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#GALATASARAY#Barış Alper Yılmaz#Young Boys

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