Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sazı eline aldı, 5 dakikada her şeyi değiştirdi: Yıllar sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla start verdi.

Gaziantep'te oynanan müsabakanın ilk yarısı sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Barış Alper Yılmaz ilk 45 dakikaya damgasını vurdu.

5 DAKİKA FARK 2'YE ÇIKTI

Mücadelenin 11. dakikasında Sallai, Kevin Rodrigues ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray'da penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 1-0'a getirdi.

Sadece 5 dakika sonra ise ceza sahası içerisinde Barış Alper Yılmaz, bu sefer Eren Elmalı'ya 'al da at' dedi ve milli sol bek, bu ikramı geri çevirmeyerek farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıda dakikalar 45+12'yi gösterdiğinde ise ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, müdahale sonrası yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan maçta ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. İlk golde olduğu gibi kullanılan penaltıda topun başına geçen milli futbolcu kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

EREN ELMALI SİFTAH YAPTI





Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

İLK GOL VE İLK ASİST BARIŞ ALPER'DEN

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk golü ve ilk asisti Barış Alper Yılmaz'dan gelmiş oldu.

BARIŞ ALPER'DEN HARRY KEWELL GOL SEVİNCİ

Takımını 1-0 öne geçiren Barış Alper Yılmaz, attığı golün ardından eski Galatasaraylı futbolcu Harry Kewell'ın gol sevincini gerçekleştirdi.

📸 Barış Alper Yılmaz'dan Harry Kewell gol sevinci! https://t.co/tGONdBp0L2 — Spor Arena (@sporarena) August 8, 2025

5 SENE SONRA BİR İLK

Barış Alper Yılmaz, Falcao'dan (2020/21'de vs Gaziantep FK) bu yana Süper Lig'in açılış haftasında hem gol atan hem de asist yapan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

SON 9 GOLÜN 7'Sİ DEPLASMANDA GELDİ

Öte yandan Barış Alper, sarı - kırmızılı forma altında attığı son 9 golün 7'sini deplasmanda kaydetti.