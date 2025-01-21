Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! West Ham United'ın teklifi reddedildi

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Galatasaray’da bu sezon sergilediği performansla takımının yarıştığı 3 kulvarda da yoluna kayıpsız devam etmesinde büyük rol oynayan isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz’ın performansı Avrupa kulüpleri tarafından da yakından takip ediyor.

PİYASA DEĞERİ 20 KAT ARTTI

3.5 sene önce 1. Lig ekibi Keçiörengücü’nde forma giyerken sarı kırmızılı takıma imza atan Barış Alper aradan geçen sürede müthiş bir gelişim gösterdi. Öyle ki transfermarkt verilerine görev 2021’de Keçiörengücü’nde oynadığı dönemde yıldız futbolcunun 1 milyon Euro olan piyasa değeri şu an 20 kat artarak 20 milyon Euro seviyesine tırmandı.

TEKLİF: 25 MİLYON EURO + 5 MİLYON EURO BONUSLAR

BU sezon 28 resmi maçta 11 gol, 1 asistle kariyer performansını sergileyen 24 yaşındaki futbolcu için West Ham United devreye girdi. İngiliz ekibi milli futbolcu için 25 milyon Euro’su garanti, 5 milyonu bonus olmak üzere 30 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

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'BARIŞ VAZGEÇİLMEZ, YAZIN GELİN'

Ancak yönetim bu sezonun hem Süper Lig’deki 25. şampiyonluk hem de UEFA Avrupa Ligi’ndeki final hedeflerine ulaşma yolunda Barış Alper Yılmaz’ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu belirterek West Ham United’ın teklifini geri çevirdi. 2027 Haziran’a kadar mukavelesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun durumunun yaz transfer döneminde yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

HEM JOKER HEM DE SKORER

G.SARAY’da sağ kanat, sol kanat, santrfor, sol bek ve sağ bek olmak üzere 5 farklı mevkide görev yapan Barış Alper hangi bölgede oynarsa oynasın Okan Buruk’un kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı. Bu sezon da zaman zaman joker olarak görev alan Barış skorer kimliği ile de öne çıktı.