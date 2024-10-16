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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için karar verildi! Dudak uçuklatan serbest kalma bedeli...

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#GALATASARAY#Barış Alper Yılmaz#TRANSFER
Galatasarayda Barış Alper Yılmaz için karar verildi Dudak uçuklatan serbest kalma bedeli...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 10:39

Galatasaray, son dönemin yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Genç oyuncunun yıllık maaşı her sezon artacak. Ayrıca kontrata dev bir serbest kalma maddesi konulması da gündemde. Söz konusu çıkış maddesinin miktarı da ortaya çıkmış durumda. İşte detaylar...

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Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasında imzalanacak olan yeni sözleşmenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tarafların milli ara öncesinde yaptıkları son görüşmede el sıkıştığı, imzalar için devre arasının beklenmesinin planlandığı öğrenildi.

İLK SZON 1.7 MİLYON EURO

Buna göre Barış Alper’e ciddi anlamda bir zam yapılması söz konusu. Galatasaray Yönetimi, 4 yıllık mutabakat sağladığı 24 yaşındaki oyuncuya ilk sezon için 1.7 milyon Euro ödeyecek.

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HER SENE 100 BİN EURO ZAM

Her sezon bu maaşa 100 bin Euro zam yapılacak. Sözleşmede kolay ve zor olmak üzere çeşitli başarı bonuslarının bulunacağı da gelen haberler arasında.

ÇIKIŞ MADDESİ YOK

Henüz imza aşamasında olmayan tek konu ise kontrattaki çıkış maddesi. Tarafların daha sonra tekrar değerlendirmek üzere 35 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli üzerinde prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Ancak bu maddenin olup olmayacağı, olursa da rakamın hangi seviye üzerinden belirleneceği önümüzdeki günlerde tekrar görüşülecek. Ara transfer dönemi için anlaşma sağlanan bir başka konu ise oyuncunun satışıyla ilgili.

SEZON SONUNA KADAR AYRILIK YOK

Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un da talebiyle yaz döneminde gelen teklifleri neredeyse değerlendirmeye bile almadan geri çevirmişti. Aynı tavrın bu kış döneminde de süreceği, Barış Alper’in mutlaka sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi.

SÜPRİZ BEKLENİYOR

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Barış Alper Yılmaz’ın tedavisi çok yoğun tempoda devam ediyor. Genç yıldızın bu tedavi programına çok iyi cevap verdiği ve Antalya deplasmanına yetişmek istediği belirtiliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

 

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#GALATASARAY#Barış Alper Yılmaz#TRANSFER

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