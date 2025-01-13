Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz en golcü sezonuna ilk yarıda ulaştı

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Başakşehir karşısında duble yapan Barış Alper Yılmaz, kariyerinin en golcü sezonuna daha ligin ilk yarısında ulaştı. Bu sezon Süper Lig’deki 10. golünü kaydeden milli futbolcu, Keçiörengücü formasını giydiği dönemde 1. Lig’de 2020-21 sezonunda 8 gol kaydetmişti.

Bu sezon ligde 1 de asisti olan Barış, Cimbom’da 2021- 22’de hiç skor katkısı veremezken, 2022-23’te 4 gol, 2 asist, 2023-24’te 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Gözden Kaçmasın Barış Alper Yılmaz gollerine devam ediyor! En uzun serisini geliştirdi Haberi görüntüle

NECATi ATEŞ’TEN SONRA iLK KEZ

Deplasmanda 3 Süper Lig maçında da gol atan Barış Alper ayrıca en üst ligdeki en uzun serisini yakaladı.

27 yaşındaki futbolcu, ligde Necati Ateş’ten (Mart 2012) bu yana G.Saray formasıyla üst üste 2 deplasman maçında 2+ gol atan ilk Türk oyuncu da oldu.

GALATASARAY REKORLARA DEVAM EDiYOR

Süper Lig tarihinde bir sezonun 18. maçları itibarıyla en fazla puan toplayan takım olan Galatasaray (50), kendi rekorunu egale etti. Cimbom ayrıca 51 kez ağları sarsıp bu aşamalarda en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.