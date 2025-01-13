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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz en golcü sezonuna ilk yarıda ulaştı

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig
Galatasarayda Barış Alper Yılmaz en golcü sezonuna ilk yarıda ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 07:00

G.Saray’da Barış Alper Yılmaz ligde 18 maçta fileleri 10 kez havalandırdı. 2020-21’de 8 gol atan milli futbolcu bu sezon şimdiden kendini aştı. Barış ayrıca 2012’den bu yana üst üste 2 deplasmanda 2+ gol atan ilk Türk oyuncu da oldu.

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Başakşehir karşısında duble yapan Barış Alper Yılmaz, kariyerinin en golcü sezonuna daha ligin ilk yarısında ulaştı. Bu sezon Süper Lig’deki 10. golünü kaydeden milli futbolcu, Keçiörengücü formasını giydiği dönemde 1. Lig’de 2020-21 sezonunda 8 gol kaydetmişti.

Bu sezon ligde 1 de asisti olan Barış, Cimbom’da 2021- 22’de hiç skor katkısı veremezken, 2022-23’te 4 gol, 2 asist, 2023-24’te 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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NECATi ATEŞ’TEN SONRA iLK KEZ 

Deplasmanda 3 Süper Lig maçında da gol atan Barış Alper ayrıca en üst ligdeki en uzun serisini yakaladı.

27 yaşındaki futbolcu, ligde Necati Ateş’ten (Mart 2012) bu yana G.Saray formasıyla üst üste 2 deplasman maçında 2+ gol atan ilk Türk oyuncu da oldu.

GALATASARAY REKORLARA DEVAM EDiYOR

Süper Lig tarihinde bir sezonun 18. maçları itibarıyla en fazla puan toplayan takım olan Galatasaray (50), kendi rekorunu egale etti. Cimbom ayrıca 51 kez ağları sarsıp bu aşamalarda en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig

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