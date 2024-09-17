Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor! Milli futbolcu bir ilke imza attı

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gollerine devam etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine Gaziantep FK karşısında 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor mücadelesinin 11'ine göre Gaziantep ekibi karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı. Buruk; erteleme maçından sonra transfer edilen Victor Osimhen ve Ismail Jakobs'un yerine Berkan Kutlu ve Michy Batshuayi'ye görev verdi.

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SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK

Galatasaray'da, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı maçtaki sakatlığından dolayı Hakim Ziyech'in yanı sıra Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai de erteleme tarihinden sonra transfer edildiği için kadroda yer almadı.

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MİCHY BATSHUAYİ LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosunda kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Gaziantep FK mücadelesiyle bu sezon ilk kez 11'de görev aldı. Batshuayi, ligde geride kalan 4 maçta oyuna sonradan dahil oldu ve 1 gol kaydetti.

BERKAN KUTLU SOL BEKTE GÖREV ALDI

Teknik Direktör Okan Buruk, Ismail Jakobs'un yokluğunda Berkan Kutlu'yu Gaziantep FK müsabakasında sol bekte oynattı. Berkan ayrıca bu sezon ligde ilk kez 11'de görev aldı.

YEDEKLER 7 GENÇ FUTBOLCU

Okan Buruk, eksik futbolcuların fazlalığı dolayısıyla yedek kulübesine genç futbolcuları aldı. Sarı-kırmızılılarda Eyüp Aydın, Elias Jelert, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Recep Yalın Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı gibi genç futbolcular yedek bekledi. Yedek kulübesinin kaleci Günay Güvenç hariç yaş ortalaması ise 21.4 olarak yer aldı.

GALATASARAY'IN 11'İ

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Galatasaray maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Recep Yalın Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

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SELÇUK İNAN TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından, şu anda da Gaziantep FK'nın teknik direktörlüğünü yapan Selçuk İnan'ı tribünlere çağırdı. İnan da tribünlere giderek taraftarları selamladı. Selçuk İnan tribünlere gittiği sırada eski takım arkadaşı Fernando Muslera ile karşılaştı ve ikili birbirine başarılar diledi.

Öte yandan maç öncesinde geçtiğimiz günlerde vefat eden gazeteci Ahmet Çakır için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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BARIŞ ALPER'DEN BİR İLK

Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısında kaydettiği golle bu sezon ligde 4 gole ulaştı.

Süper Lig'de sarı-kırmızılıların Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'la oynadığı maçlarda da skor katkısı veren 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta ağları havalandırdı.