Galatasaray'da Barış Alper muamması!

Suudi Arabistan’ın NEOM SC takımından Barış Alper Yılmaz’a gelen transfer teklifi Galatasaray’da şok bir krize yol açtı.

30+5 MİLYON EUROLUK TEKLİF PAKETİ

NEOM’un yıllık 9 milyon dolara ulaşan ücret teklifi milli futbolcunun adeta başını döndürdü. Öneriye sıcak bakan Barış Alper, Galatasaray’ın da kabul etmesi halinde Suudi Arabistan’a transfer olacak. Sarı kırmızılı kulüp ise, genç oyuncu için 30+5 milyon Euro’luk bir teklif paketi sunan NEOM’a direkt olarak olumsuz yanıt verdi. Galatasaray’ın 50 milyon Euro’dan düşük bir rakama satmaya yanaşmayacağı belirtildi.

MALDAN: ARTIK BARIŞ'IN DA SÖZ HAKKI OLMALI

Barış Alper’in temsilcisi Tuncay Maldan da dün bir açıklama yaparak, transfer için Galatasaray’dan izin beklediklerini ifade etti. NEOM ile Galatasaray’dan ‘izinsiz’ görüştükleri iddiasının doğru olmadığını belirten Maldan, “Tüm görüşmeler yönetimin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır. Barış, son iki transfer döneminde kulübüne önemli teklifler getirmiş fakat kalmayı tercih etmiştir. Kulüp yönetimi, kendisine bu yaz için ‘Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin’ şeklinde söz vermiştir. Son olarak şunu söylemek isterim ki; Barış son iki maç da dâhil olmak üzere, Galatasaray’a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış’ın da söz hakkı olmalı.”

ÖZBEK: AVRUPA'DA HEDEFLERİMİZ VAR

Tüm futbol camiasının heyecanla takip ettiği bu konu dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e de soruldu. Özbek, şampiyon kadroyu bozmak istemediğini vurgulayarak, “Bu sene özellikle bu dönemde Avrupa’da hedeflerimiz var. Geçen sezon başarılı olan takımı muhafaza etmek, eksik yerlerine takviye yapmak planımız vardı. Bu planlamayla sezona başlayıp Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerini gerçekleştirdik. Diğer tespit ettiğimiz transferlerin peşinde koşuyoruz. Hal böyleyken başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum” dedi.

HESAPLAMADIĞIMIZ BİR ŞEY OLDU

Barış Alper Yılmaz’ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili teknik heyetten rapor alacağını aktaran Özbek, “Barış Alper çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük” ifadelerini kullandı. Kaleci transferi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Özbek, “Hesaplamadığımız bir şey oldu. Bu sene de Muslera’yla devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle konuştum ama haklı sebeplerle ailesinin dönmek istemesi bizi kaleci transferine itti. Kaleci transferine hareketlenmemiz diğer bölgelere göre geç başladı. Arkadaşlarımız bir an önce bu transferi tamamlamak istiyor” diye konuştu.

BASKETBOLDA DA ATAĞA KALKACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün erkek basketbol şubesini atağa kaldıracaklarını söyledi. Özbek, “Dün (önceki gün) FIBA başkanı ile yaptığım görüşmede Galatasaray’a verdikleri önemi bir kez daha görmüş oldum. Önümüzdeki dönemde yapacağımız tesisleşme çalışmalarıyla da tüm amatör şubelerimize olduğu gibi basketbol şubesinde en iyi olanakları sunacağız” dedi.