Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten galibiyet sözleri

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Galatasaray, Ümraniyespor'u tek golle mağlup ederken Bafetimbi Gomis, Sacha Boey ve Yunus Akgün karşılaşmayı değerlendirdi.

Zamanla daha iyi olacaklarını söyleyen Yunus Akgün, "Maça üzgün çıktık, başkanımızın annesi vefat etti. Maça gelirsek, çok pozisyona girdik. Çok fazla gol kaçırdık. Elimizden geleni yaptık, kazandık ve mutluyuz. Yeni transferler geldi, zamanla daha çok alışacağız. Daha da iyi olacağız." dedi.

Galibiyet için ellerinden geleni verdiklerini belirten Sacha Boey, "Maç sonu taze kanlar girdi, oyun kontrolünü aldık ve sonrasında gol geldi. Bekler, Okan Hoca'nın oyun planında önemli bir yer tutuyor. Yine elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

Galibiyet golünü atan Bafetimbi Gomis ise "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum. Bize her zaman sahip çıkıyor, bu yüzden, bu gol kendisine. Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olmaktan dolayı gururluyum. Geçmişi bırakıp, geleceğe de bakmak lazım. Ben en iyi şekilde hazırlanıyorum. Gururla bu formayı taşımaya özen gösteriyorum. Galatasaray'dan 3,5 sene ayrı kaldım ama taraftarlar hep beni destekledi. Ayrıldığımda üzüldüm ama geri döndüm. Onlar için savaşıyorum. Bir aslan ailesini her zaman korur. Galatasaray'ın sembolü olarak tarihe geçtim." ifadelerini kullandı.