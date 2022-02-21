Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten galibiyet sözleri

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Karşılaşmada 2 penaltıyı gole çevirerek Galatasaray'a galibiyeti getiren isim olan Bafetimbi Gomis, "İyi hissediyorum. İyi bir takım oyunu oynadık. Her şey iyi olmasa da yapabileceklerimizi gösterdik. Galatasaray adına gol attığım için çok gururluyum. Bu galibiyeti Omar'a armağan ediyorum. Yaşadıklarından sonra geri dönmesi çok önemliydi. Galatasaray aşıkları için bu golleri attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Başkanımıza, yöneticilerimize, herkese bu golleri armağan ediyorum." diye konuştu.

Maçta penaltıya sebebiyet veren Taylan Antalyalı, üzgün olduğunu belirtirken "İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. 3 puanı almasını bildik. Bu önemliydi. Çıkış arıyorduk. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Oynadığım pozisyonda hataya yer yok. Bu sene birkaç maçta hata yaptım ve golle sonuçlandı. Çok üzgünüm. Arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir daha yapmamak adına hatalarımdan ders alıyorum. Efor sarf ediyoruz. Çok istekliyiz. Umarım böyle devam ederiz" dedi.