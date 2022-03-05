Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten Barcelona maçı yorumu!

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Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, maç sonunda konuştu.

'İKİNCİ YARIDA ÇOK SAVAŞTIK'

Maçı değerlendiren Gomis, "Erken goller Konyaspor'a güven kazandırdı. Zaten çok iyi bir takımlar. Takım olarak bu gollere karşı iyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda çok savaştık. Elbette kaybettiğimiz için mutlu değiliz ancak mücadele etmemiz önemli." dedi.

'G.SARAY OLDUĞUMUZU UNUTMAMALIYIZ'

Tecrübeli golcü Barcelona maçları için ise "Barcelona çok iyi bir takım. Ancak biz de Galatasaray olduğumuzu unutmamalıyız. En iyisini yapmalıyız. Bu maçlar Galatasaray ve Türk futbolunun imajı için önemli" şeklinde konuştu.