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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in attığı goller altın değerinde

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#Galatasaray#Bafetimbi Gomis#Süper Lig
Galatasarayda Bafetimbi Gomisin attığı goller altın değerinde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 07:00

Fransız yıldız bu sezon ligde 7. kez ağları havalandırırken takımı sırtlamayı sürdürüyor. Dün Ankaragoücü karşısında da sahneye çıkan 37 yaşındaki yıldızın Süper Lig’de attığı goller sarı kırmızılılara direkt 12 puan kazandırdı. Gomis ayrıca 74. maçında 50. golünü attı.

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Galatasaray’ın emektar golcüsü Bafetimbi Gomis sarı kırmızılıları sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon kritik anlarda attığı gollerle takımını birçok karşılaşmada ipten alan Fransız yıldız dün Ankaragücü karşısında da geleneği bozmadı. 37 yaşındaki yıldızın Süper Lig’de attığı 7 gol sarı kırmızılı takıma direkt 12 puan kazandırdı.

TAKIMA HAYAT VERiYOR

Ligde 13 maçta forma giyen Gomis, 1-0 kazanılan Antalya, Ümraniye, 2-1’lik Gaziantep ve 3-2’lik Kasımpaşa karşılaşmalarında 1’er gol kaydetti. İstanbulspor karşısında 2 gol atan Fransız futbolcu dün de skoru 2-1’e getiren isimdi.

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Bafetimbi Gomis ayrıca Galatasaray formasıyla 74. resmi maçında 50. golünü dün attı. Bu gollerin 45’ini ligde atan Gomis, sarı kırmızılılara gelen yabancılar arasında ligde en çok golü bulunan 3. isim.

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GOMiS’iN LiGDEKi GOLLERi VE KAZANDIRDIĞI PUANLAR

· Antalyaspor 1-0 1 2
· Ümraniyespor 1-0 1 2
· Gaziantep 2-1 1 2
· Kasımpaşa 3-2 1 2
· İstanbulspor 2-1 2 2
· Ankaragücü 2-1 1 2

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#Galatasaray#Bafetimbi Gomis#Süper Lig

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