Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in attığı goller altın değerinde

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Galatasaray’ın emektar golcüsü Bafetimbi Gomis sarı kırmızılıları sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon kritik anlarda attığı gollerle takımını birçok karşılaşmada ipten alan Fransız yıldız dün Ankaragücü karşısında da geleneği bozmadı. 37 yaşındaki yıldızın Süper Lig’de attığı 7 gol sarı kırmızılı takıma direkt 12 puan kazandırdı.

TAKIMA HAYAT VERiYOR

Ligde 13 maçta forma giyen Gomis, 1-0 kazanılan Antalya, Ümraniye, 2-1’lik Gaziantep ve 3-2’lik Kasımpaşa karşılaşmalarında 1’er gol kaydetti. İstanbulspor karşısında 2 gol atan Fransız futbolcu dün de skoru 2-1’e getiren isimdi.

YARIM DALYA YAPTI

Bafetimbi Gomis ayrıca Galatasaray formasıyla 74. resmi maçında 50. golünü dün attı. Bu gollerin 45’ini ligde atan Gomis, sarı kırmızılılara gelen yabancılar arasında ligde en çok golü bulunan 3. isim.

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GOMiS’iN LiGDEKi GOLLERi VE KAZANDIRDIĞI PUANLAR

· Antalyaspor 1-0 1 2

· Ümraniyespor 1-0 1 2

· Gaziantep 2-1 1 2

· Kasımpaşa 3-2 1 2

· İstanbulspor 2-1 2 2

· Ankaragücü 2-1 1 2