Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü! Toplantı yapıldı, Muslera ve oyuncular...

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Süper Lig’in 32’nci haftasında oynanacak derbi öncesinde bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giden başkan Özbek, moral vermek adına takımla bir araya geldi.

TATLIYA BAĞLANDI

Teknik direktör Okan Buruk, başkanvekili Erden Timur ve oyuncularla bir araya gelen Özbek, Gomis konusunda da adımları attı. Yapılan toplantı sonrasında taraflar arasındaki sıkıntının tatlıya bağlandığı öğrenildi.

MUSLERA VE OYUNCULARIN PAYI VAR

Kaptan Fernando Muslera ve oyuncular, Gomis'in takımın liderlik koltuğunda oturmasında payının fazla olduğu görüşünü savundu.

Toplantıda oyuncuların "Bu noktada olmamızda çok önemli katkısı var. Hatalar olabilir, biz bir takımız" şeklinde konuştuğu ifade edildi. Futbolcuların ısrarıyla birlikte Gomis affedildi.

Tecrübeli golcünün yarın akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.

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OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında dün akşam Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da maç sonrası Bafetimbi Gomis krizi yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk, Gomis'in maç kadrosunda olmamasıyla ilgili; "Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi ve bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Sanırım Alanyaspor maçında onu değil de Barış Alper'i oyuna almama takılmış. Onu çok seven, değer veren biri olarak takım içerisinde önemli bir rolü olduğunu, takımın ona ihtiyacı olduğunu ona söyledim. Galatasaray içerisinde değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim ancak kararının değişmeyeceğini söyledi. Başkanımız da kendisi ile konuştu. Dün de bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bugün de onu burada oynatma şansımız olmadı. Bundan sonraki kararla ilgili yönetimimiz karar verecek." demişti.

DURSUN ÖZBEK: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Okan Buruk'un ardından başkan Dursun Özbek kameraların karşısına geçerek maçla ilgili konuştuktan sonra Gomis'in durumuna ilişkin şunları söylemişti:

"Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum."

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GOMIS'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

37 yaşındaki Fransız golcü ise Buruk ve Özbek'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesaplarından konuyla igili bir açıklama yapmıştı.

"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."

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TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Sırt ağrıları olduğu için Fatih Karagümrük maçında oynayamadığını söyleyen Gomis bugün sabah antrenmanında takımdan ayrı salonda çalışma yaptı.