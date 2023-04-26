Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi 24 saatte çözüldü! Beşiktaş derbisi için prim hamlesi

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Süper Lig’in tamamlanmasına 6 hafta kala Karagümrük’e takılan ve 2 kritik puan kaybeden Galatasaray’da 23 Nisan Pazar akşamı ile 24 Nisan Pazartesi 22.00 arasında adeta sarı ile kırmızı kadar fark oluştu. Karagümrük ile 3-3 berabere kalan sarı kırmızılılarda yaşanan kaybın şoku atlatılamamışken 23 Nisan gecesi bir de Bafetimbi Gomis krizi patlak verdi. Camia ve futbol otoriteleri Galatasaray’ın, 2 puan yitirilmesi ve ardından ortaya çıkan Gomis gerginliği ile işi tehlikeye attığı konuşuluyordu. Ama 24 saat içinde her şey Cimbom lehine değişti.

BU KEZ 3-3’LÜK SKOR MORAL OLDU

Galatasaray şampiyonluk yarışında 6 puanlık farkı korumak istiyordu. Ancak Karagümrük karşısında beklenmedik bir 3-3’lük skor ortaya çıktı. Arjantinli yıldız Icardi penaltı kaçırdı, kaptan Muslera hatalı goller yedi. Moral bozukluğu ön plana çıktı. Ancak rahat kazanması beklenen Fenerbahçe de İstanbulspor’a takıldı. Ezeli rakibinin aynı skorla yani 3-3 berabere kalması, Galatasaray’ın puan kaybını etkisiz hale getirdi. Sarı kırmızılılar 6 puanlık farkı korudu. Ezeli rakibinin de demoralize olması Galatasaray’ı iyice kenetledi.

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GOMİS KRİZİ 20 SAATTE ÇÖZÜLDÜ

Sarı kırmızılılarda Gomis’in ‘ Oynamıyorum’ resti 20 saat içinde tatlıya bağlandı. Fransız futbolcunun bu tavrı tüm takımı etkiledi. Bunun üzerine kaptan Muslera devreye girdi, takım arkadaşları Gomis ile görüştü. Fransız oyuncu, özür diledi. Muslera da bu durumu hem Okan Buruk hem de başkan Dursun Özbek’e iletti. Bunun üzerine Özbek de tecrübeli golcü ile görüşüp olayı tatlıya bağladı. Sözleşme feshi için rakamları, ödemeleri dahi hazırlanan Gomis takıma yeniden kazandırıldı.

BEŞİKTAŞ İÇİN PRİM HAMLESİ

Ligin bitimine 6 hafta kala 6 puanlık farkın inmesini istemeyen Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve yönetimden de pazar günü Beşiktaş ile oynanacak dev derbi için özel prim hamlesi gelecek. Özbek, karşılaşma öncesinde galibiyet primini takıma duyuracak. · BU arada takımın yıldızı İcardi de totemini yaptı. Ligin ilk yarısında saçlarını sarıya boyattıktan sonra Fenerbahçe derbisinde gol atan İcardi uğuruna inandığı bu hareketi devreye sok ve yine bir derbi öncesinde saçlarını sarıya boyattı.

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