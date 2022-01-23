Galatasaray'da Babel'den öz eleştiri! 'Kabus gibi bir akşamdı, güvensiz durumdayız'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti Çevik kuvvet devreye girdi ve...Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti! Çevik kuvvet devreye girdi ve...#Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük tartışma Benzer pozisyonlar, 2 farklı karar ve taraftarlardan tepki...Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük tartışma! Benzer pozisyonlar, 2 farklı karar ve taraftarlardan tepki...#Galatasaray
Tablo geldi... Bakan Koca uyarıları peş peşe sıraladıTablo geldi... Bakan Koca uyarıları peş peşe sıraladı#Koronavirüs
İstanbulda kar etkisi... Şiddetini artırdı Üniversiteler flaş kararİstanbul'da kar etkisi... Şiddetini artırdı! Üniversiteler flaş karar#Istanbul
Vali Yerlikaya duyurdu İstanbulda kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağıVali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı#Motosiklet
Trabzonspor, Galatasarayı son dakikalarda devirdiTrabzonspor, Galatasaray'ı son dakikalarda devirdi! #Galatasaray
KKTC’de oy sayım işlemi başladı İlk sonuçlar geldi...KKTC’de oy sayım işlemi başladı! İlk sonuçlar geldi...#KKTC
Fenerbahçe, Allahyar için Hull Cityle anlaştı İşte bonservis bedeliFenerbahçe, Allahyar için Hull City'le anlaştı! İşte bonservis bedeli#Transfer
Galatasaray için tehlike çanları çalıyor Düşme hattına yaklaştıGalatasaray için tehlike çanları çalıyor! Düşme hattına yaklaştı#Galatasaray
Ermenistanda deprem... İstifa ettiErmenistan'da deprem... İstifa etti#Ermenistan
Karayolları kapalı yolları duyurdu Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldıKarayolları kapalı yolları duyurdu! Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı#Anadolu Otoyolu
3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: Aşkım, ne olur ses ver3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: 'Aşkım, ne olur ses ver'#Kuzey Çevre Otoyolu
İntihar denmişti Annesi korkunç gerçeği itiraf ettiİntihar denmişti! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti#İntihar
İrem Dericinin kar çilesi Yolda kaldı, konser iptal oldu... Psikolojim bozulduİrem Derici'nin kar çilesi! Yolda kaldı, konser iptal oldu... 'Psikolojim bozuldu'#İrem Derici
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Babel'den öz eleştiri! 'Kabus gibi bir akşamdı, güvensiz durumdayız'

#Ryan Babel#Galatasaray#Süper Lig
Galatasarayda Babelden öz eleştiri Kabus gibi bir akşamdı, güvensiz durumdayız

Galatasaraylı Ryan Babel, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Babel şu ifadeleri kullandı;

"Kabus gibi bir akşamdı. En kötü durum da Taylan Antalyalı içindi. Bu takım beraber kazanıyor, beraber kaybediyor. Geçmiş haftalara göre daha iyi bir Galatasaray gördüm. Daha fazla şey ürettik ama bunun üzerine daha fazla çalışmalıyız."

"Futbol bir oyun ve bu oyunun içerisinde, birçok faktör var. En önemli konu bence güven. Uzun zamandır kazanamıyoruz ve bu da güvensizlik oluşturuyor. Çok çalışıyoruz, yapmamız gereken tek şey iyi şekilde devam etmek. Bazen kötü sezonlar da oluyor. Tek yapmanız gereken, kötü sezon geçirebilirsiniz ama öğrenmeli ve yola devam etmelisiniz."

NELSSON: APTALCA GOLLER YİYORUZ

Galatasaray'ın savunmacısı Victor Nelsson ise "Birçok problemimiz var. Sadece gol atıp yemek değil. Gol atıyoruz ama gol yiyoruz. Daha çok kişisel olan hatalardan aptalca goller yiyoruz. Çok fazla şey söyleyemiyorum bu konuda" yorumunu yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ryan Babel#Galatasaray#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe