Galatasaray'da Babel'den öz eleştiri! 'Kabus gibi bir akşamdı, güvensiz durumdayız'

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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Babel şu ifadeleri kullandı;

"Kabus gibi bir akşamdı. En kötü durum da Taylan Antalyalı içindi. Bu takım beraber kazanıyor, beraber kaybediyor. Geçmiş haftalara göre daha iyi bir Galatasaray gördüm. Daha fazla şey ürettik ama bunun üzerine daha fazla çalışmalıyız."

"Futbol bir oyun ve bu oyunun içerisinde, birçok faktör var. En önemli konu bence güven. Uzun zamandır kazanamıyoruz ve bu da güvensizlik oluşturuyor. Çok çalışıyoruz, yapmamız gereken tek şey iyi şekilde devam etmek. Bazen kötü sezonlar da oluyor. Tek yapmanız gereken, kötü sezon geçirebilirsiniz ama öğrenmeli ve yola devam etmelisiniz."

NELSSON: APTALCA GOLLER YİYORUZ

Galatasaray'ın savunmacısı Victor Nelsson ise "Birçok problemimiz var. Sadece gol atıp yemek değil. Gol atıyoruz ama gol yiyoruz. Daha çok kişisel olan hatalardan aptalca goller yiyoruz. Çok fazla şey söyleyemiyorum bu konuda" yorumunu yaptı.