Galatasaray'da Babel'den flaş Beşiktaş yorumu! 'İzin veremezdik'

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da ilk golün sahibi Ryan Babel, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'BU GOL BANA KISMETMİŞ'

Mücadeleyi değerlendiren Ryan Babel, "Önemli bir maça çıktık. Zor bir rakibe karşı oynadık. Beşiktaş sezon boyunca iyi işler yaptı. Şampiyonluk yarışında önemli bir rakibimizdi. Galatasaray olarak dersimize iyi çalıştık ve erken golü bulduk. Bu gol bana kısmetmiş, erken gol işimizi kolaylaştırdı" dedi.

'İZİN VERMEMEMİZ GEREKİYORDU'

Ryan Babel sözlerini, "Erken gol atmanın bu tip maçlarda avantajı oluyor. Buradaki ve Ankara'daki maça göre Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali olabilirdi. Buna izin vermememiz gerekiyordu ve güzel bir galibiyet aldık" ifadeleriyle tamamladı.