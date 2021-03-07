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GeriFutbol Galatasaray'da Babel'den beraberlik yorumu! 'Henüz hiçbir şey bitmedi'
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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 21:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Babel'den beraberlik yorumu! 'Henüz hiçbir şey bitmedi'

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Galatasaray'da Babel'den beraberlik yorumu! 'Henüz hiçbir şey bitmedi'

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Ryan Babel, maç sonunda açıklamalar yaptı.

SAHA ŞARTLARI ÇOK KÖTÜ

Zemin şartlarına vurgu yapan Babel, "2 maçta kaybedilen puanlar var, pahalıya patlayacak puanlar. Bu maçta mücadele eden, pozisyonlara giren bir Galatasaray var. İyi oynadık ama saha şartları da çok kötü. Futbolumuzu çok etkiliyor. Bu tip şeyler ne yazık ki var. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik" dedi.

HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Henüz yarışın bitmediğini dile getiren Babel, "Hatalarımızı, puan kayıplarımızı telafi edecek zamanımız var. Henüz hiçbir şey bitmedi. Birlikte olmamız lazım" şeklinde konuştu.

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