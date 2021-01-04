Galatasaray'da Babel geri döndü, cezalı Arda Turan kafilede!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Cezası nedeniyle oynayamayacak olan kaptan Arda Turan da takımın yanında olmak istedi ve kafileye dahil edildi. Ryan Babel de uzun dönem sonra kadroda katıldı.

Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arda Turan da kamp kafilesinde yer alıyor.





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