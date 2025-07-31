Galatasaray'da azmin ve sabrın sonu Victor Osimhen!

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Galatasaray taraftarların, camianın, takım arkadaşlarının hatta teknik direktör Okan Buruk’un dahi “Bizimle kal” çağrısı yaptığı, tribünlerin “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” tezahüratları ile yönetime baskı uyguladığı Victor Osimhen’e sonunda kavuştu. Dünya devleri Juventus ve Manchester United’ın presine, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in 4 yıl için önerdiği 160 milyon Euro’luk astronomik teklifine rağmen yıldız futbolcu tercihini sarı kırmızılılardan yana kullanırken yönetim temmuz ayı boyunca oyuncunun bonservisine sahip olan ancak onu kadroda düşünmeyen Napoli ile adeta bir psikolojik savaşa girdi.

Talepler arttı süreç de uzadı

Osimhen'in 6 Temmuz’da kararını vermesinin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 8 Temmuz’da İtalya’ya giderken 50+5 milyon Euro’dan başlayıp sonra 60 milyon Euro’ya çıkan pazarlıklar Napoli’nin serbest kalma bedelindeki ısrarı sonrası 75 milyon Euro’da son buldu. Ancak bu kez de ödeme krizi çıktı. Sarı kırmızılılar söz konusu rakamı 4 yılda 5 taksit halinde ödemeyi planlarken Serie A ekibi hem süreyi kabul etmedi hem de teminat mektubu istedi. Bu talepler görüşmelerin daha da uzamasını beraberinde getirdi

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Taraftar önünde imza atacak

Sonunda A sarı kırmızılılar 40 milyon Euro’su peşin 35 milyon Euro’su 1 yıl içinde ödenmek üzere toplam 75 milyon Euro bonservis bedeli ile Napoli’yi ikna etti. Galatasaray ayrıca Nijeryalı futbolcuyu 2 yıl İtalya kulüplerine satmamayı ve bir sonraki transferinden elde edilecek kârın yüzde 10’unu da Napoli’ye vermeyi kabul etti. Ve Osimhen temmuzda başlayan görüşme trafiği sonrasında Türkiye’ye geldi. Sarı kırmızılıların hedefi cumartesi günü Lazio ile oynanacak özel maçta yıldız golcüye imza attırmak.