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Futbol
Haber Giriş: 24.12.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Aytaç Kara transferi tamam! Sıradaki sürpriz isim...

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Galatasaray'da Aytaç Kara transferi tamam! Sıradaki sürpriz isim...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha transferi konusunda Kasımpaşa'da forma giyen Aytaç Kara ile söz kesti. Fatih Terim yönetimindeki Cimbom bu transferle orta sahayı güçlendirmek istiyor. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmesi.

Galatasaray yeni yılın akabinde ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken sadece Etebo hamlesi yapan, o transferden de beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar Kasımpaşa'nın başarılı ismi Aytaç Kara ile söz kesti.

Ocak ayında transfer döneminin açılmasıyla Galatasaray bütçe oluşturup oluşturmaz Aytaç Kara'yı açıklaması bekleniyor. Kasımpaşa Kulübü'nden daha önce Ryan Donk, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk gibi isimleri kadrosuna katan ve yüksek bonservis ücretleri ödeyen sarı-kırmızılılar Aytaç transferini makul bir ücretle bitirmeyi hedefliyor.

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SIRADAKİ HAMLE SERİ

Galatasaray'ın orta sahadaki bir başka hamlesi eski yıldızlardan Michael Seri. Ajansspor'un haberine göre; Fulham Kulübü'nde forma şansı bulamayan sadece iki kupa maçında süre alan tecrübeli orta saha, ocak ayında kiralanmaya çalışılacak.

Etebo'yla da devre arasında yolların ayrılması önde gelen seçeneklerden biri.

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Aytaç Kara kimdir?

1993 doğumlu olan Aytaç Kara, Altay'ın alt yapısında yetişip A Takım'a çıktıktan sonra, Eskişehir'e transfer oldu. Es-Es'teki futboluyla dikkat çeken orta saha oyuncusu, Trabzonspor'un yolunu tutarken, sonrasında Yeni Malatya ve Bursaspor formaları giydi.

Aytaç'ın son durağı ise Kasımpaşa olmuştu. Geçen sen 35 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 8 gol, 3 asistlik performans sergilerken, bu sezon da ligde 11 mücadelede 2 gol atıp, 2 asist yaptı.

Galatasarayda Aytaç Kara transferi tamam Sıradaki sürpriz isim...

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