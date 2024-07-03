Galatasaray'da ayrılık: Zaniolo için anlaşma tamam! Mali detaylar...

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Yeni sezon çalışmalarına bugün başlayan Galatasaray'da Zaniolo ayrılığı gerçekleşiyor. İtalyan basını, yıldız futbolcunun Atalanta'ya transfer olduğunu duyurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray ile Atalanta, Zaniolo'nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun ilerleyen günlerde sağlık kontrolünden geçip yeni takımına imza atacağı belirtildi.

Gianluca Di Marzio ise transferin mali detaylarını paylaştı. Di Marzio'nun haberine göre Atalanta, Zaniolo için Galatasaray'a 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. 16 milyon euroluk satın alma opsiyonu, Zaniolo'nun maçların %60'ında oynaması halinde otomatik devreye girecek.

İki kulüp arasındaki anlaşmada 2.5 milyon euroluk bonus maddesi olduğu da belirtildi.

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