Galatasaray'da ayrılık! Zaha eşyalarını topladı, gidiyor

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Galatasaray'da beklenileni veremeyen yıldız kanat oyuncusu Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oluyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Leicester City ile anlaşan Wilfried Zaha, İngiltere'ye gitmek için eşyalarını topladı.

Galatasaray'ın Wilfried Zaha'nın evrak işlerinin tamamlanmasının ardından resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

YILLIK MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Galatasaray'a yıllık maliyeti 9 milyon Euro'yu bulan Wilfried Zaha'nın yüksek ücreti nedeniyle elden çıkarılmasına karar verildi.

Sarı kırmızılıların Zaha'nın yıllık ücretine denk gelen parayı Leicester City'den kiralama bedeli olarak alacağı bildirildi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Wilfired Zaha'nın başlangıç süreci, sakatlığı... Barış Alper Yılmaz çıkış yaptı. Belki Zaha bu nedenle büyük bölümde oynamadı. Hakim Ziyech'in performansı yükseldi. Zaha'dan çalışma şekli olarak memnun kaldık. Maç öncesi konuştuk. Kadroda olmadı, onun da istemesi gerekiyordu. O da oynamama yönünde fikir belirtti. Bizim oyuncumuz, daha ayrılmadı. Geçen seneki şampiyonlukta da önemli payı var." ifadelerini kullanmıştı.

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15 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray'da 43 maça çıkan Fildişili yıldız orta saha oyuncusu Wilfired Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.