×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da ayrılık yakın! Yunus Akgün, İtalya yolcusu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Yunus Akgün
Galatasarayda ayrılık yakın Yunus Akgün, İtalya yolcusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 12:20

Geçen sezonu Leicester City'de kiralık geçiren ve Galatasaray'a dönen Yunus Akgün'e İtalya Serie A'dan talip var. Transfer için anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Geçen sezonu Championship'te şampiyon tamamlayan ve Premier Lig'e yükselen Leicester City'de kiralık geçiren ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'ün İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber Global'de yer alan habere göre Serie A'da geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Hellas Verona, Yunus için Galatasaray ile görüşmelerini ilerletti. Haberde transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşme ihtimalinin büyük olduğu, tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Gözden Kaçmasınİşte Oğuz Aydın transferinin perde arkası: Galatasaray’a gitmek üzereydi, Ali Koç Fenerbahçeli yaptıİşte Oğuz Aydın transferinin perde arkası: Galatasaray’a gitmek üzereydi, Ali Koç Fenerbahçeli yaptıHaberi görüntüle

Avrupa'dan başka talipleri de olan Yunus'un İtalya'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

EURO 2024'te 70 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcunun İtalya ile ilgili Montella ile de görüştüğü ve olumlu tavsiyeler aldığı kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Yunus Akgün

BAKMADAN GEÇME!