Galatasaray'da ayrılık yakın! Yunus Akgün, İtalya yolcusu

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Geçen sezonu Championship'te şampiyon tamamlayan ve Premier Lig'e yükselen Leicester City'de kiralık geçiren ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'ün İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber Global'de yer alan habere göre Serie A'da geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Hellas Verona, Yunus için Galatasaray ile görüşmelerini ilerletti. Haberde transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşme ihtimalinin büyük olduğu, tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Avrupa'dan başka talipleri de olan Yunus'un İtalya'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

EURO 2024'te 70 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcunun İtalya ile ilgili Montella ile de görüştüğü ve olumlu tavsiyeler aldığı kaydedildi.