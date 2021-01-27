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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:34 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı...

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Galatasaray, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol'u sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Denizlispor'a kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol transferinde mutlu sona ulaştı. Ligde zor günler geçiren ve son sırada yer alan Horozlar, kısa bir süre önce Galatasaray ile iletişime geçmişti. Fatih Terim'in de onay vermesiyle transfer sonlandı.

19 yaşındaki forvet oyuncusu, sezon sonuna kadar Yeşil Siyahlı ekipte forma giyecek. Bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiralanan Ali Yavuz'un sözleşmesinde herhangi bir opsiyon bulunmuyor.

Galatasarayda ayrılık Süper Lig ekibine kiralandı...

MAAŞINI DENİZLİSPOR ÖDEYECEK

Genç oyuncunun maaşının da Denizlispor tarafından karşılanacağı öğrenildi. Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Ali Yavuz, skor katkısı yapamadı.

Transfermarkt verilerine göre 400 bin euro piyasa değeri olan Ali Yavuz'un 2024'e kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor. (Fanatik)

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