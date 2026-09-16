Galatasaray'da ayrılık! Sabır taştı

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Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. kez mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza atmayı hedefleyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor.

GÖZDEN DÜŞTÜ!

Bu sezon ligde yalnızca 2 maçta 41 dakika süre alabilen ve en iyi ihtimalle milli aradan sonra takıma katılması beklenen Singo, teknik heyet ve yönetimin gözünden düştü. Galatasaraylı yetkililer, 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçerek ocak ayı için kulüp bulmalarını istedi.

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ELDEN ÇIKARILACAK

Yıllık 4.8 milyon Euro net maaş alan Singo'nun devre arasında takımdan nasıl ayrılacağı merak ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin planı ise net: Fildişi Sahilli oyuncuyu ilk etapta kiralık da olsa elden çıkarmak.

YERİNE OYUNCU BAKILIYOR

Cimbom, Singo ile yolları ayırdıktan sonra kadroyu yeni bir sağ bekle güçlendirmeyi ve bu bölgede Roland Sallai'yi yedekleyecek istikrarlı bir isimle sağ kanadı garantiye almayı hedefliyor.