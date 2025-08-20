AKANJI'NİN MENAJERİ BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Şampiyonlar Ligi’nde başarı isteyen Galatasaray, Manchester City'den Ederson ve İlkay Gündoğan sonrasında Manuel Akanji'yi de gündemine aldı.

Galatasaray daha önce de Nijerya kökenli İsviçreli savunmacı için devreye girmiş ancak görüşmeler ilerletilememişti. Sarı-kırmızılılar kapanan Akanji defterini dün itibarıyla yeniden açtı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

İngiliz kaynaklı haberlere göre Galatasaray bu transfer için oldukça kararlı. City ile yapılan görüşmelerde, Premier Lig devinin satış fikrine sıcak yaklaştığı belirtiliyor. Oyuncunun vereceği karar da bu süreç için kritik. Ancak ligin ilk haftasında tıpkı Ederson ve İlkay gibi Akanji de süre alamadı ve bu da Guardiola’nın bu isimleri yeni sezon kadrosunda düzenli olarak düşünmediği anlamına geliyor.

OSIMHEN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ne pahasına olursa olsun kadrosunda görmek istediği Akanji'yi ikna etmek için kulüp yetkililerinin Victor Osimhen’i devreye soktuğu ileri sürüldü.

Akanji’nin temsilcisinin bugün İstanbul’a gelerek Sarı-kırmızılı yöneticilerle masaya oturması ve detayları görüşmesi bekleniyor. Eğer İstanbul’daki toplantıdan olumlu sonuç çıkarsa, Galatasaray cephesi City’ye sunduğu teklifi geliştirerek revize edecek.

