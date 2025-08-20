Güncelleme Tarihi:
Şampiyonlar Ligi’nde başarı isteyen Galatasaray, Manchester City'den Ederson ve İlkay Gündoğan sonrasında Manuel Akanji'yi de gündemine aldı.
Galatasaray daha önce de Nijerya kökenli İsviçreli savunmacı için devreye girmiş ancak görüşmeler ilerletilememişti. Sarı-kırmızılılar kapanan Akanji defterini dün itibarıyla yeniden açtı.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
İngiliz kaynaklı haberlere göre Galatasaray bu transfer için oldukça kararlı. City ile yapılan görüşmelerde, Premier Lig devinin satış fikrine sıcak yaklaştığı belirtiliyor. Oyuncunun vereceği karar da bu süreç için kritik. Ancak ligin ilk haftasında tıpkı Ederson ve İlkay gibi Akanji de süre alamadı ve bu da Guardiola’nın bu isimleri yeni sezon kadrosunda düzenli olarak düşünmediği anlamına geliyor.
OSIMHEN DEVREYE GİRDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ne pahasına olursa olsun kadrosunda görmek istediği Akanji'yi ikna etmek için kulüp yetkililerinin Victor Osimhen’i devreye soktuğu ileri sürüldü.
Akanji’nin temsilcisinin bugün İstanbul’a gelerek Sarı-kırmızılı yöneticilerle masaya oturması ve detayları görüşmesi bekleniyor. Eğer İstanbul’daki toplantıdan olumlu sonuç çıkarsa, Galatasaray cephesi City’ye sunduğu teklifi geliştirerek revize edecek.
(Fanatik)
Fenerbahçe, Dorgeles Nene sonrası bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.
Orta saha için gündeme gelen son isim olan Edson Alvarez’in kulübü West Ham ile pazarlıklar kıran kırana devam etti. İngiliz ekibi sonunda, Sarı-Lacivertliler’in satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti.
ANLAŞMA ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI
Anlaşmaya göre Fenerbahçe, bu sezon Alvarez’in kalan 10 aylık maaşı olan 4 milyon Pound’un yanı sıra İngiliz ekibine kiralama bedeli ödeyecek. West Ham ile anlaşma sağlanmasına rağmen Nene’nin aksine bu transfer bitmedi.
MOURINHO DEVREDE
Meksikalı orta oyuncusu henüz Fenerbahçe’ye ‘evet’ demedi. Bunun nedeni, eski takımı Ajax ile Monaco’nun da 27 yaşındaki futbolcuya teklif yapması. Yönetim, Edson Alvarez’i ikna etmek için bastırıyor. Mourinho’nun da Meksika Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan yıldız futboluyla temas halinde olduğu öğrenildi.
(Fanatik)
Brezilya’nın köklü kulüplerinden Vasco da Gama, transfer gündeminde sürpriz bir değişikliğe gitti. Daha önce Galatasaray forması giyen Cuesta’yı kadrosuna katmak isteyen Brezilya temsilcisi, rotasını Beşiktaş’ın deneyimli savunmacısı Paulista’ya çevirdi. Vasco da Gama’nın bu transfer için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor.
(Fanatik)
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için çalışmalarını sürdürüyor.
Yaz transfer döneminde Mathias Ross, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Dries Mertens, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata ve son olarak Derrick Köhn ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.
Galatasaray'da Spartak Moskova'ya transferi an meselesi olan Carlos Cuesta'nın ardından takımdan ayrılacak iki isim daha belli oldu.
ZANIOLO SINIRA TAKILDI!
Okan Buruk’un kadroda tutmak istediği, ancak 16 yabancı kararı çıkmadığı sürece kontenjana takılacak olan Nicolo Zaniolo bir kez daha Galatasaray’a veda ediyor.
Son 2 sezonun birini Aston Villa’da, diğerinin de yarısını Atalanta’da diğer yarısını da Fiorentina’da kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu, bu kez Udinese’ye gidiyor. Anlaşma büyük ihtimalle yine kiralık olacak, ancak bu kez taraflar kontrata zorunlu satın alma maddesi de koyarak transferi kalıcı olarak gerçekleştirecek.
NELSSON GÜN SAYIYOR
Galatasaray’dan ayrılmak için gün sayan bir başka isim Victor Nelsson’a yapılan teklifin detayları ortaya çıktı. Verona, 26 yaşındaki stoper için Cim Bom’a 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunacak ancak bu madde zorunlu değil. Danimarkalı stoperin maaşının tamamı İtalyan kulübü tarafından karşılanacak.
(Fanatik)
Beşiktaş, Armand Lauriente için Sassuolo'ya 17 milyon euro teklif etti.
İtalyan ekibi, Lauriente için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
(Sky Italia)
Beşiktaş’ın uzun süredir transfer listesinde yer alan Jadon Sancho için süreç giderek kritik bir hâl alıyor. Manchester United ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerini Şampiyonlar Ligi’nde sürdürebileceği bir kulüpte devam ettirmek istiyor. İngiliz futbolcu, bu doğrultuda Juventus ve Roma ile görüşmeler yaptı. Ancak Juventus ile anlaşma sağlanamadı, Roma’nın teklifine ise şu ana kadar olumlu yanıt verilmedi. Manchester United’dan kesin olarak ayrılma kararı alan Sancho’nun önünde fazla zaman kalmadı.
1 EYLÜL'E KADAR İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMAZSA...
Avrupa’nın büyük liglerinde transfer penceresi 1 Eylül’de kapanırken, Türkiye’de süreç 12 Eylül’e kadar devam edecek. Bu nedenle futbolcunun, eğer istediği Şampiyonlar Ligi kulübünden teklif alamazsa Beşiktaş’a yönelme ihtimali masada duruyor. Siyah-Beyazlılar, United’ın belirlediği bonservis bedelini karşılamaya hazır şekilde gelişmeleri yakından takip ediyor.
(Fanatik)