Galatasaray'da ayrılık resmileşti: Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

İtalyan ekibi, transferi "Eve yeni bir yıldız daha: Nicolo" ifadeleriyle duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Bu ayrılığın ardından Zaniolo, "Tüm Galatasaray ailesine selamlarımı gönderiyorum. Bu yaz beni yeniden hoş karşıladığınız için teşekkür ederim. Mutluluk ve başarı dolu bir sezon diliyorum. Siz, en iyisini hak ediyorsunuz!" açıklamasında bulundu.

FORMA NUMARASI

Zaniolo, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.

KARİYERİ

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu, daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.

